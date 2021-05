Senioři kvůli covidu zaplavili internet. Počítače ovládají daleko lépe než dříve

Zavřené obchody, zhoršené cestování, méně kontaktů s příbuznými. I takové byly dopady koronaviru na lidi starší 65 let. Byly pro ně o to horší, že valná část z nich patří mezi rizikové. To vše ale vedlo i k tomu, že ovládají počítače daleko lépe než předtím.

Senioři a práce na počítači. Ilustrační snímek | Foto: Irena Matysová

Ukázalo se to na průzkumu Deníku, kterého se zúčastnilo třináct tisíc lidí. „Penzisté jich odeslali 5,3 tisíce, jedná se tedy o dvě pětiny ze všech respondentů,“ říká datový analytik Deníku Aleš Vojíř. Naprostá většina ze seniorů, konkrétně 88 procent, odpověděla on-line přes internetový dotazník. Polovina seniorů ovládá svoje peníze přes internet. Roste i počet „datovek“ Přečíst článek › I když toto procento loni a letos prudce narostlo, je zlepšování digitálních dovedností seniorů dlouhodobějším trendem. „Podíl osob nad 65 let, které používají internet, vzrostl ze třinácti procent v roce 2010 na čtyřicet procent v roce 2020,“ uvádí Český statistický úřad v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech. Ale byl znát i meziroční pokrok, a to například v denním užívání internetových technologií, kde se počty aktivních seniorů meziročně zvedly o desetitisíce. Kontakt s blízkými A důvody nárůstu? „Na začátku loňského roku většina seniorů věřila, že za dva měsíce bude vše jako dřív,“ říká Tomáš Hubálek z organizace Moudrá sovička, která učí seniory technologie používat. Kvůli prodlužování vládních nařízení o další měsíce se ale podle něj začala zvyšovat motivace seniorů využívat nové technologie, aby mohli být v kontaktu s blízkými či institucemi… „Když jsme naše kurzy loni na jaře převáděli do online prostředí, pozorovali jsme u spousty těch, kteří s počítačem neuměli, chuť se to naučit. Bylo pro ně bylo důležité neztratit úplně kontakt s dalšími lidmi,“ dodává říká Lucie Rybyšarová z organizace Život 90.

Větší podíl seniorů mezi nakupujícími zaznamenávají i on-line služby s prodejem potravin. Zpočátku s tím seniorům pomáhali jejich děti či vnuci, později začali nakupovat sami. Pohodlní Češi propadli donášce. Poslíčkové jim tahají 40kilové nákupy Přečíst článek › „V současné době odhadujeme, že zhruba každý pátý nákup putuje do domácnosti, kde bydlí i dříve narození,“ říká František Brož z Košík.cz. Z dat Rohlík.cz pak vyplývá, že daleko více než před pandemií on-line nekupují lidé nad 55 let. Důvěra starších zákazníků v e-shopy vzrostla i podle Jana Vetyšky z APEK – Asociace pro elektronickou komerci. „Do nejstarší kategorie se posouvají stále zkušenější uživatelé počítačů a lze tak důvodně očekávat další zlepšení,“ dodává Brož. Denně na síti

Podle dat Českého statistického úřadu loni používalo internet 39 procent lidí mezi 65 a 74 roky. To je 492 tisíc osob. U těch starších to bylo více než dvanáct procent, tedy 99,1 tisíce lidí. V prvním případě jejich počet meziročně vzrostl o více než šestnáct procent. V tom druhém téměř o pětinu.