Podvodné zprávy o nedoručených balíčcích nebo zablokovaných kontech, falešné maily o údajných výhrách. Triky v digitálním prostředí jsou stále důmyslnější, starší lidé mohou být nejzranitelnější. Své o tom ví dvaaosmdesátiletý Ladislav.

„Největší potíž jsem měl na internetu s e-mailovou schránkou. Začaly mi tam chodit stále důraznější upozornění, že je potřeba si aktualizovat účet. Odesílatel vypadal, jako že jde o provozovatele mého mailu. Nejdříve jsem to nechal být. Když přišly dvě další zprávy, že jsem aktualizace stále neprovedl a co mi všechno hrozí, zavolal jsem synovi. Ten mi řekl, ať vše ignoruji, že je to nějaký nesmysl,“ popsal senior.

Sedmasedmdesátiletá Julie Městková je aktivní seniorka. Chce jít s dobou a vyznat se v moderních technologiích i možných internetových hrozbách:

Člověk by měl vědět, jak správně používat počítač a chytrý mobil, říká seniorka

„Pak mi ale dorazilo varování, že můj e-mail zruší, protože jsem si ho i přes urgence nezaktualizoval. A že mám poslední šanci ho ještě zachránit. Tak jsem na tu aktualizaci kliknul,“ vylíčil. Objevil se formulář, kam zadal mailovou adresu a heslo. Tím přihlašovací údaje poskytl podvodníkovi. Svěřil se s tím znovu svému synovi, ten se přes vzdálené připojení přihlásil na otcův počítač a heslo mu okamžitě změnil. Zároveň mu zřídil mail u jiného provozovatele.

Digitální technologie jsou u lidí ve věku 65+ stále oblíbenější. S rostoucím počtem seniorů pohybujících se v online prostředí roste i počet hrozeb, kterým musí čelit. Právě oni se mohou stát snazším terčem než generace, které se v tomto prostoru pohybují od dětství. Digitální hrozby nabývají stále důmyslnějších podob a odhalit je bude čím dál těžší.

Nástrahy číhají všude

Podle průzkumu projektu Neviditelní a výzkumné agentury Ipsos z února 2024 mezi seniory ve věku 65+ mají zhruba tři pětiny z nich zkušenosti s podvodnou zprávou o nedoručeném balíčku, která má za cíl získat bankovní údaje jedince. Podobné množství oslovených lidí se setkalo se zprávou o údajné výhře. Jen jednotky procent respondentů ale na tyto nástrahy naletěly. Polovina seniorů už zhlédla na internetu deepfake. Desetina zažila falešný telefonát od člověka vydávajícího se za člena rodiny či blízkého známého.

Kromě reálné zkušenosti se průzkum zaměřil i na obavy z takových hrozeb. Ty největší u seniorů způsobují zprávy o zablokovaném účtu, kterých se obává opět něco kolem tří pětin dotázaných. Patnáct procent z nich by si s takovou hrozbou neumělo poradit.

Počet podvodů na internetu a v mobilních sítích v posledních měsících extrémně narůstá:

Pokud jde o rozvoj digitálních dovedností, senioři sází spíše na samostudium příruček a videí či na pomoc rodiny. Kurzy, ať už prezenční či online, podle průzkumu navštěvují jen čtyři procenta z nich. Téměř polovina uvedla, že se v oblasti digitálních technologií nijak nevzdělává.

Zdroj: Deník„Se svými klienty a klientkami jsme v úzkém kontaktu, a tak jsme bohužel svědky i různých triků, které na ně internetoví podvodníci zkouší,“ uvedl ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman. K už probíhajícím kurzům na ovládání počítačů a telefonů proto zařadili i lekce na zvládání digitálních hrozeb.