Rozvodů starších lidí v posledních letech přibývá. Například mužů nad šedesát let loni ukončilo manželství soudní cestou 1838, oproti počátku století se jedná o trojnásobný počet. Žen nad šedesát let se podle dat Českého statistického úřadu pro podobný životní krok rozhodlo 1040, což je dokonce trojapůlnásobek.

„Důvodů pro rozvod je u seniorů několik. Například to, že lidé mívají děti později,“ říká psycholog Jan Kulhánek z pražské Psychoterapie Anděl. Takže v okamžiku, kdy je jim šedesát a více, potomci odcházejí a rodiče neustojí syndrom prázdného hnízda. „Navíc dnes rozvod není takové stigma, jako byl nedávno,“ dodává Kulhánek.

Násilí a alkohol

Podle Zprávy o rodině 2020, kterou aktuálně vydal Výzkumný ústav práce a sociál- ních věcí (VÚPSV) hraje hlavní roli v rozvodech osm faktorů, například neuvážený sňatek, alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, psychické či fyzické násilí nebo sexuální neshody.

Rozvody ve starším věku, například po dovršení sedmdesáti let, ale mají svá specifika. „Ve vyšších věkových skupinách se o něco častěji vyskytují důvody jako alkoholismus, rozdíly povah, názorů a zájmů, zdravotní stav nebo špatné zacházení,“ konstatují autoři Zprávy. Na vině přitom často bývá i odchod do penze, kdy začnou mít lidé na sebe více času a častěji se doma potkávají.

„Pomáháme jim pak uvědomit si, zda se jedná o náhlý popud mysli, důsledek hádky, nebo něco, co se děje delší dobu,“ říká Kulhánek.

Peníze a budoucnost

Rozvod ve vyšším věku přitom mívá své zvláštnosti. Například starší lidé poté méně častěji shánějí nového partnera než ti mladí a zůstávají sami. To mívá dopad jak v citové oblasti, nemají si s kým popovídat a sdílet radosti a strasti života, tak v té finanční.

„Například vdovský důchod, který však rozvedeným ženám nenáleží, je považován za klíčovou dávku, která pomáhá udržet starší ženy nad hranicí chudoby,“ uvádějí autoři studie.

Když se k tomu připočítají i další věci, jako například vyšší náklady na život, vede to paradoxně k tomu, že rozvodů seniorů nepřibývá ještě více.

To odpovídá i Kulhánkově zkušenosti. Rozvádějí se podle něj hlavně ti, kteří na to mají: „Lidé, kteří se k tomu odhodlají, nejsou na sobě tak závislí, že by bez sebe ekonomicky nepřežili. Výjimkou je, když je v rodině například domácí násilí nebo alkoholismus.“

Potíže s rozvody svých rodičů-seniorů ale mívají i jejich potomci, tedy děti a vnoučata. A to i přesto, že s nimi ve většině případů již nežijí.

„Mohou se ocitnout ‚v pasti‘ mezi dvěma rodiči a jejich potřebami,“ uvádí zpráva s tím, že před nimi vyvstane nutnost zajišťovat péči závislým rodičům na dvou lokacích. Pokud se současně starají i o své dítě, ocitají se v téměř neřešitelné situaci, kterou prohlubuje i nedostatek sociálních služeb pečujících o seniory.