Sedmasedmdesátiletá Julie Městková je aktivní seniorka. Chce jít s dobou a vyznat se v moderních technologiích i možných internetových hrozbách. Navštěvuje proto vzdělávací workshopy organizace Život 90. Sama tu také organizuje některá mezigenerační setkání a diskuse. „Ráda si nějaké věci ozřejmím a připomenu, abych pokud možno nenaletěla,“ říká v rozhovoru.

S jakou digitální hrozbou jste se naposled setkala?

Chodí mně celkem často e-maily o údajných výhrách. Naposledy, asi před dvěma týdny, jsem měla vyhrát 2,5 milionu amerických dolarů. Měla jsem kliknout na adresu, kde se dozvím více. Normálně to hned dávám do koše, ale tento e-mail už mi přišel přes čáru, trochu mě vyděsil. Tak jsem volala synovi, jestli to nemám nahlásit na policii. Řekl mi, ať dám zprávu do spamu, že si s tím provozovatel mailové schránky poradí.

Vy se opakovaně účastníte seminářů a workshopů v organizaci Život 90, zaměřených právě na digitální hrozby. Co vás k tomu motivuje?

Bojím se, abych nenalítla. Ta naše generace stojí trochu opodál všem těm technologickým novinkám. Vzhledem k tomu, že pracuji s internetem a chytrým telefonem, tak mi přijde důležité si o tom něco vyslechnout. Ráda si nějaké nové věci ozřejmím a ty, co už znám, si zopakuji. Například po té minulé přednášce už vím, že v případě cookies mám všechno odmítat. Dříve jsem vše odsouhlasila, abych mohla jít dál.

Jsou podle vás senioři takto uvědomělí jako vy?

Někdo si takové vzdělávací akce neumí vyhledat, někdo je zase pohodlný a raději sedí doma a přepíná na televizi kanály. A je to škoda.

Co říkáte záplavě falešných zpráv na internetu? Jak těžké je se v tom orientovat?

Je to opravdu složité. Je dobré zachovat si chladnou hlavu a být obezřetný. A chodit jen na věrohodné stránky.