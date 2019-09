Druhé místo obsadil Jaroslav Švehla, akademický malíř ze seniorského S-Art klubu v Liberci. Třetí místo udělila porota Věře Stichové, která je dlouholetou předsedkyní oddílu Klubu českých turistů ve Svitavách. „Vybírat z více než stovky nominací bylo opravdu těžké, ocenění by si zasloužil snad každý z nominovaných,“ říká ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků.

O jednu významnou osobnost ve zralém věku se také rozrostla Zlatá síň SenSenu. K Daně Zátopkové, Olbramu Zoubkovi, Františku Janouchovi a Evě Jiřičné se přidal vynikající břišní a hrudní chirurg a transplantolog, profesor Pavel Pafko.

Neutuchající nasazení

SenSen ocenil jeho neutuchající pracovní nasazení, propagaci zdravého životního stylu i angažmá na poli charity. „Každý má nějaké potíže, někoho bolí kolena, někoho kyčel, někdo zapomíná, jsou různé neduhy stáří.

Co bych seniorům, mezi které se počítám, poradil, je, aby viděli to pozitivní v životě. Radujme se, že jsme, každý den stojí za to. Pocit pohody a štěstí je v naší mysli,“ říká emeritní přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

V roce 2019 byla také potřetí udělena Mimořádná cena poroty. Cenu „Srdcařka“ získala Jana Hartvichová, nenápadná a mimořádně skromná žena, za kterou je však obrovské množství práce pro jihočeské seniory, a která stojí ve vedení českobudějovického Klubu Aktiv.

V kategorii Nejlepší klub roku 2019 získalo první místo Společenství vdov a vdovců ze Zlína pomáhající těm, které zasáhla smrt životního partnera. Druhá místa udělila porota dvě: klubu Úsměv=Zdraví z Lovosic, který se neúnavně věnuje propagaci zdravého životního stylu a prevenci rakoviny prsu, a Klubu seniorů číslo 8 v Mostě. Třetí skončily rovněž dva kluby: rychle se rozvíjející Senior klub Kamenice a Ú-holky (pozdní sběr) z Úholiček, které jsou tažnou silou celé obce.