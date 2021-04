Jak jsou na tom s očkováním obyvatelé a zaměstnanci domovů pro seniory a podobných služeb?

V první vlně očkování byli klienti pobytových sociálních služeb a zaměstnanci těchto zařízení, kteří přicházejí do kontaktu s klienty. Ta začala v lednu. V březnu a dubnu pak následovali pracovníci i jiných sociálních služeb, například pečovatelské služby či osobní asistence. Celkem bylo k 15. dubnu očkováno téměř 118 tisíce jejich zaměstnanců a klientů. Zejména u klientů se proočkovanost pohybuje okolo 80 až 90 procent.

Vyskytly se během očkování nějaké potíže?

Problémy byly spíše regionální, ve třech krajích začalo očkování sociálních služeb de facto až v březnu. A také jsme postrádali koncem prosince či začátkem ledna alespoň elementární informační kampaň, která by snížila množství otázek, které očkování doprovázelo.

Když byla tvrdá uzávěra, mluvilo se o tom, že seniory v domovech trápí samota. Jak se to projevovalo?

Dopad na mentální zdraví byl ohromný a stejně tomu bylo i v řadě jiných evropských zemích. Poskytovatelé sociálních služeb se snažili používat chytré telefony, tablety a umožnit obyvatelům domovů pravidelný, byť virtuální kontakt s jejich blízkými. Nelze však mluvit o plnohodnotné náhradě. To, co seniory trápilo, byla nejistota – jak dlouho budou mít ještě zakázáno vídat se s dětmi a dalšími blízkými. Často jsme byli konfrontováni obavami, že se toho již nedožijí.

A jak jsou na tom nyní?

Situace je daleko lepší, neboť při splnění podmínek, kterými jsou negativní test, prodělaný covid nebo očkování čtrnáct dnů po druhé dávce, lidé mohou prakticky kdykoliv své blízké v domovech navštívit, byť s respirátorem.

A jsou ty podmínky nutné? Většina obyvatel už má očkování.

Stále ještě je v těchto zařízeních několik tisíc seniorů, byť jsou to jednotky tisíc, kteří nejsou očkováni. V polovině dubna bylo nakaženo 1435 klientů a 1028 zaměstnanců pobytových služeb. Efekt očkování se ale v sociálních službách plně projevil a pokles všech čísel je kontinuální od poloviny ledna. Přesto lze očekávat, že rozvolnění v sociálních službách bude jako jedno z těch posledních.