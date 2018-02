Severní Moravu a Slezsko sevře v noci silný mráz, teplota klesne k minus 14

Meteorologové varovali před silným mrazem, který v noci na úterý zasáhne severní Moravu a Slezsko. Minimální teploty tam mohou klesnout pod minus 12 stupňů Celsia, ojediněle k minus 14 stupňům.

Výstraha platí pro Moravskoslezský kraj, Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji a Vsetínsko ve Zlínském kraji od dnešních 22:00 do úterních 8:00.

"V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku postupně polojasno až jasno. Vát bude jen slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Minimální teploty se budou pohybovat místy pod minus 12 stupňů Celsia, zejména v místech se sněhovou pokrývkou," informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lidé by se měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách, neměli by zapomínat na zimní boty, rukavice a pokrývku hlavy. Malé děti, nemocní či starší lidé by měli omezit pobyt venku. Takzvané holomrazy, tedy mrazy na místech bez sněhu, mohou poškodit vegetaci, upozornili meteorologové.