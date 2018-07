Severozápad Čech budou až do čtvrtka trápit vysoké teploty

Prahu, část středních Čech, Ústecký kraj a Českolipsko zasáhnou ode dneška do čtvrtka teploty až 33 stupňů Celsia, varovali meteorologové. V těchto oblastech dál hrozí požáry. S vysokými teplotami by měli dnes odpoledne počítat také lidé v Brně a okolí a ve středu v Plzni a okolí. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"V teplém vzduchu budou od úterý do čtvrtka vystupovat nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v některých metropolích na 29 až 33 stupňů Celsia," uvedl ČHMÚ. Od čtvrtka začne do Česka od východu pronikat vlhčí vzduch, který vzestup teplot nad 31 stupňů zastaví. "Zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek, jejichž rizikovost budeme v následujících dnech upřesňovat," doplnili meteorologové. Výstraha před vysokými teplotami platí od dnešního poledne do čtvrtečních 18:00 vedle hlavního města, celého Ústeckého kraje a okresu Česká Lípa v Libereckém kraji také pro středočeské okresy Praha-východ a Praha-západ, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav a Nymburk. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž, nechodit odpoledne na přímé slunce a nenechávat na něm děti a zvířata, zejména ve stojících autech, vyzvali meteorologové. Lidé by také měli dostatečně pít a proti slunci používat ochranné krémy a brýle a nosit pokrývku hlavy. ČTĚTE TAKÉ: Počet mrtvých stoupá. Japonské úřady označily vlnu veder za přírodní katastrofu Nebezpečí požárů podle ČHMÚ přetrvává kvůli dlouhotrvajícímu teplému a převážně suchému počasí. Až do odvolání se týká Prahy, Českolipska, celého Ústeckého kraje a Středočeského kraje s výjimkou Kutnohorska, Benešovska a Příbramska. Středočeský krajský úřad a pražský magistrát už v pondělí vydaly zákaz rozdělávat oheň v lesích a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. Lidé by podle meteorologů neměli rozdělávat oheň a kouřit v přírodě a vypalovat trávu. Upozornili, že požár může vypuknout i po úderu blesku. Řidiči aut a zemědělských strojů by měli být opatrní v oblastech se suchou vegetací a kolem polí s obilím. ČTĚTE TAKÉ: Řecko sužují požáry, mají nejméně 60 obětí. Černé peklo, zoufají si lidé

Autor: ČTK