Sex, nebo bití, dostala na výběr oběť. Pomoc hledají desítky znásilněných

Bývalý přítel mě znásilnil mnohokrát. Pokaždé mi vyhrožoval, že když se nepodvolím, zbije mě. Se sexuálním násilím, s nímž se v internetové poradně svěřila Kateřina, se v Brně setkává čím dál víc lidí. Organizace nabízející pomoc měsíčně vyhledají desítky obětí.

Ilustrační foto. Foto: Deník

Na organizaci Persefona nabízející psychologické i sociální poradenství se každý měsíc obrátí až padesát lidí. „Jde zejména o oběti domácího a sexuálního násilí. Nejčastěji jde o znásilnění nebo zneužívání v dětství,“ uvedla za organizaci Madla Čechová. Tamní pomoc vyhledávají hlavně ženy ve věku od pětatřiceti do padesáti let jako oběti domácího násilí. Mladší pak jako oběti sexuálního násilí.

Obětí přibylo i podle Bílého kruhu bezpečí. „Letos jsme zaznamenali nárůst po-čtu lidí, kteří se na nás v Brně obrátili. Nejčastěji k nám přicházejí kvůli domácímu násilí. Nárůst je zřejmě kvůli tomu, že blízcí oběti často podporují v tom, aby se neobávaly hledat pomoc,“ uvedl za brněnskou pobočku organizace Vladimír Vedra.

Podle odborníků nicméně veřejnost svaluje často vinu u znásilnění právě na oběti. Vyčítá jim vyzývavé oblečení nebo koketování. Mnohé dotyčné pak nemají odvahu čin nahlásit. Přispívá k tomu i fakt, že většina případů se odehraje mezi lidmi, kteří se znají.

S tím souhlasí psycholožka z organizace Persefona Tereza Urbánková. „Pravděpodobnost, že oběť napadne někdo z kruhu rodiny, je třikrát větší, než u napadení někým neznámým. Každá třetí žena se u nás setkala s psychickým nebo sexuálním násilím, v republice je to přes milion žen,“ vyčíslila Urbánková.

Podle statistik nahlásí znásilnění jen pět procent obětí. „Od letošního ledna do prosince jsme v Brně zaznamenali zhruba dvacet oznámených případů. Loni jich bylo dvaatřicet. Neznamená to ale, že by těchto činů ubývalo,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Organizace v poslední době zaznamenávají i rozšíření jevu zvaného stalking. Projevuje se nechtěným kontaktováním a sledováním oběti například bývalým partnerem. „Objevuje se společně s domácím násilím a představuje nejčastější typ problému, který u nás klienti řeší,“ upřesnil Vedra.

Na problém sexuálního obtěžování v posledních dnech upozornila kampaň Me too, v překladu Já také, která rozpoutala řadu obvinění ze sexuálního násilí. Před jeho přehlížením varuje i řada kampaní v Brně.