Sexuální kanibalismus díky klimatickým migrantům už dorazil i do Česka

/VIDEO/ Zářivá, nadpozemská, jedinečná. Především tato tři slova vystihují nejnovější turistickou chloubu Vietnamu. Ten již kompletně otevřel nový most Golden Bridge (Zlatý most), který má u návštěvníků vyvolat pocit, že se procházejí po „boží lávce z pravého zlata“. Emoce umocňují i dvě obrovské ruce, které zářící atrakci drží. A to ve výšce 1400 metrů nad mořem.