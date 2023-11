V probíhajících kauzách údajného sexuálního zneužívání ze strany psychiatra Jana Cimického či exposlance Dominika Feriho se často zmiňuje, že si údajné oběti na vše „najednou vzpomněly“ až po letech, a tím se zpochybňuje jejich věrohodnost. V případě Cimického se některé skutky měly stát dokonce už na přelomu 80. a 90. let a kvůli promlčení nemohly být zohledněny. V kauze Feriho mělo k některým popisovaným událostem dojít v roce 2016. Deník se zeptal psychoterapeutky Terezy Ševčíkové, jak lze vysvětlit takto dlouhé prodlevy a co se odehrává v mysli sexuálních obětí.

Psychoterapeutka Tereza Ševčíková | Foto: se svolením Terezy Ševčíkové

Co říkáte častým námitkám typu „domnělé oběti sexuálního násilí si najednou po tolika letech vzpomněly“?

Nemyslím, že by si oběti po letech najednou vzpomněly. Daleko spíše našly odvahu vystoupit a říct nahlas, co se stalo, protože cítily oporu a sílu díky otevřenosti a odvaze ostatních obětí. Takový skutek nelze zapomenout, ale lze ho třeba vytěsnit a hluboko zapouzdřit, protože zkrátka nevíte, co s ním. Je to větší než vy. A vy potřebujete přežít.

Jeden z obranných mechanismů může být například předstírat, že se to nestalo. Jedna moje klientka si řekla, že bude dělat, jako by se to nestalo jí, ale jako by se na to dívala v televizi ve filmu. To je velmi pochopitelný mechanismus a v krátkodobém horizontu jí umožnil jít dál. Bohužel ale jeho dlouhodobé následky jsou škodlivé.

Proč? Co to má za následek?

Oběti se samy sobě odcizí, zamrznou, znecitliví, protože potřebují především necítit bolest a jsou na to samy, mají děsivé tajemství. Navenek můžou žít i dlouhé dekády na první pohled nijak nevybočující příběh úspěšných žen a mužů. Hluboko uvnitř ale žijí v prázdnotě a osamění, v pocitech viny a přetrvávající bezmoci, která se může projevovat i ve zdánlivě nesouvisejících situacích.

O co těžší je vystoupit proti pachateli, když jde například o uznávanou autoritu?

Sexuální predátoři bývají schopní manipulátoři, a pokud jsou navíc společensky uznávané autority, vystoupit proti nim není snadné. Často se jedná o mocensky nevyvážený vztah, predátor to dobře ví a tuto situaci sám vytváří. Manipulátoři nejprve zajistí důvěrné prostředí, například prostřednictvím společenského kreditu - dobrotivý lékař, obětavý učitel, politik bojující za práva žen.

Potom zahrnou oběť pozorností, pocitem výjimečnosti a až pak začnou posunovat hranice intimity. Navíc se v naší společnosti stále často spíše ptáme, co měla udělat oběť jinak, proč se nebránila nebo to neřekla dříve, místo abychom jednoznačně přisoudili vinu pachateli.

Co ženy prožívají po znásilnění či sexuálním obtěžování, když rozvažují, zda případ hlásit, nebo ne?

Domnívám se, že bezprostředně poté zažívají zamrznutí, šok, fyzickou nevolnost, zmatek, bezmoc, někdy ztrátu paměti nebo i vědomí. Postupně stud, pocity viny, vztek, hněv. A také si pokládají otázku, jak s tím teď mají dál žít. Pokud jste dítě, nedovedete ani pojmenovat slovy, co se vám stalo. Nevíte, co je to sexuální zneužití ani sex samotný. Jen hluboko uvnitř víte, že je něco moc špatně. V pozdějším věku dovedete sice pojmenovat, co se stalo, ale to neznamená, že jste schopná to někomu říct.

Klíčové je, zda má oběť kolem sebe někoho, ke komu má důvěru. Pak je daleko více pravděpodobné, že se svěří nebo případ rovnou nahlásí. Proto pokud se vám někdo s podobným příběhem svěří, věřte mu. Moment, kdy se oběť odváží přes všechny pocity viny, studu, zmatku a špíny promluvit a setká se s odmítnutím, je slovy jedné mé klientky něco jako „druhé zneužití”. Nepopsatelná propast samoty a bolesti. Věřte, nehodnoťte, naslouchejte.)

Co se děje s ženou, která skutek nenahlásí ani ho nikomu neřekne a nosí ho stále zamknutý v sobě?

Toto děsivé tajemství si žije svým životem a dlouhodobý vliv je jednoznačně negativní. Je to brána k závislostem a jinému destruktivnímu chování. Proto doporučuji najít kohokoli, komu můžete věřit, a svěřte se mu. Nemyslím, že musíte pro zachování svého psychického zdraví nutně pachatele nahlásit na policii. Nemusíte. Jen pokud budete chtít vy.

Ale pro dobrou kvalitu svého života, najděte si terapeuta třeba na druhé straně zeměkoule online. Každopádně s tím nebuďte samy.