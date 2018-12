Shazování mužských ozdob a oblázky za zavražděné děti z Lidic: videa dne

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 16 000 Kč

Číšníci a servírky Číšník-servírka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Jsme malá rodinná firma s 20-ti letou tradicí. Hledáme do našeho kolektivu šikovné,manuálně zručné a pracovité kolegy. Naše firma působí v horském středisku v srdci Šumavy. Jak již název napovídá zabýváme se výrobou pečiva a vařením piva. Tyto činnosti jsou podpořeny cukrářskou výrobou,restaurací, pivnicí a ubytováním. Vše co zde vyrobíme, zde také prodáme. Nic neexpedujeme,chceme si zachovat originalitu. Provoz je zde sezónní. Proto je práce vhodná pro uchazeče,který například rádi mimo sezonu cestují. Volné měsíce jsou duben, listopad a půlka prosince. Možno pracovat v trvalém pracovním poměru,na dohodu o provedení práce nebo brigádně. Možnost ubytování a stravování., Číšník - servírka, - pro restauraci hledáme číšníka-servírku, - jedná se o samoobslužný provoz 6-00(8-00) - 16-00(17-00). Týdenní nebo turnusové střídání, - pro pivnici hledáme číšníka-servírku - roznášení a snášení. Výuční list není podmínkou, - vhodné pro studenty (brigádníky-min. věk 18 let), - odměny dle výkonnosti a specializace od 100kč/hod, - požadujeme seriózní vystupování, Zaměstnanecké výhody: stravování a ubytování zdarma., Pokud budete mít zájem o tyto pozice je nutný osobní pohovor. , Nenabízíme nejvyšší platy v republice. Ale když bude naše spolupráce fungovat určitě budete s výplatou spokojeni. Byli bychom rádi,kdyby vám nevadilo občas odpracovat nějaký přesčas (placený). , Kontaktní osoba: Marie Jelínková, tel: 723 948 612 (8:00-17:00hod), Karel Potužák, tel: 602 428 275 (8:00-17:00hod), e-mail: kapoxx@seznam.cz. Pracoviště: Pekárna kvilda s.r.o., 384 93 Kvilda. Informace: Karel Potužák, +420 602 428 275.