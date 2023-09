Fyzické a psychické ponižování, sexuální zneužívání, finanční vykořisťování a zanedbávání péče. To jsou jen některé formy násilí, se kterými jsou senioři konfrontováni. Dochází tak k narušení jejich důstojnosti, bezpečnosti a kvality života. Co je však alarmující? Oběti těchto činů zůstávají utajeny. Nelidský teror stárnutí je totiž temnou realitou, která zraňuje nejen jejich těla, ale také duše. Proč tedy opovrhujeme stářím, jak týrání na seniorech rozpoznat a kde hledat pomoc? Nejen na tyto otázky odpovídal Jan Lorman, zakladatel organizace Život 90. Posloucháte další díl z podcastové série Stop násilí.

Šikana a násilí na seniorech

Šikanu si pan Lorman zažil na vlastní kůži. Odehrávala se v jeho soukromém životě a trvala hodně dlouho. Bylo viditelné, že mu tato otázka nebyla příjemná a na chvíli se i odmlčel.

„Existují data, které připravuje Gerontologický institut a Život 90 s Masarykovou univerzitou. S týráním, zneužíváním a špatným zacházením má v České republice zkušenost více než 50 procent seniorů. Do 65 let a více je to 29 procent lidí. U populace lidí starších 85 let číslo vyšplhalo k 50 procentům. Jinými slovy, celá polovina této nejstarší populace zažila nějaké špatné zacházení. A opět se bohužel potvrdilo, že jenom 24 procent z těch, kteří tuto zkušenost mají, to někde někomu řekli,“ říká Lorman.

Tento detailní průzkum se týkal lidí žijících ve svém bytě či domě. Podle dat právě tady zažívají senioři nejvíce psychické násilí, psychické zneužívání nebo ponižování a ztrátu důstojnosti od svých nejbližších. Další etapa průzkumu zahrnuje seniory, kteří žijí někde v pobytovém zařízení, domově pro seniory, v LDN a dalších.

Z rozhovoru vyplynulo, že jeden z důvodů, proč tuto skutečnost oběť nenahlásí, je to, že nevěří, že by se něco změnilo. Jinými slovy nevěří, že by jim společnost nebo ten, komu by to řekli, byl schopen pomoct. A někdy nechtějí obtěžovat, protože to považují za součást svého života.

Jan Lorman se rozpovídal o toxické lince napříč generacemi i o tom, že ne vždy je ono násilí tak jednoznačné. V ústavech se berou úplatky a lidé se neštítí ani vydírat nebo ubližovat.

