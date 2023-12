Co může pomoci?

Je třeba zintenzivnit budování kvalitních poradenských kapacit, aby ve školách bylo víc psychologů či speciálních pedagogů, kteří podpoří učitele ve vytváření bezpečného prostředí. Důležité je totiž včas poznat dítě ohrožené tím, co se děje v jeho rodině, nebo u kterého se rozvíjí vážné duševní potíže. V případě, že se problém již rozjel, je třeba uplatnit trauma informovaný přístup, krizovou intervenci či různé deeskalační techniky.

Šikana ve školách je trvalý problém. Důležité je předejít jí nebo ji alespoň včas zachytit a řešit:

Šikana je široký pojem, trápí malé děti i teenagery. Jak ji poznat a pomoci

Ubude tím šikany?

Když se všem líp daří a dýchá, ubývá i takových potíží. Spokojené děti totiž obvykle nemají potřebu ubližovat ostatním. Svým chováním signalizují, jak se jim daří uvnitř. Děti, které nejsou úspěšné ve škole, zažívají frustraci a jejich duševní zdraví jde dolů. Potřebné je též snižovat tlak na jejich zátěž a unifikovaný výkon. Na umělou normalizaci toho, co všechno mají naplnit, aniž by bylo zohledněno, jaké mají zázemí, kapacity, talent či znevýhodnění. Zkrátka ubrat v tom, co všechno po dětech chceme. A hledat cesty, jak můžeme některé stresové zátěže sundat nejen z nich, ale i rodin a učitelů.

Na co by měli učitelé dbát?

Je důležité, když je komunikace z jejich strany motivující, nikoli zraňující. Když vnímají dynamiku třídy, s každým dítětem mají dobrý kontakt, chápou, odkud přichází, posilují zdravé vztahy ve třídě, udržují a pečují o dobré hodnoty. Když v součinnosti s dalšími okamžitě řeší projevy nenávisti a šikany, které nenechají přerůst. Jinak totiž dítě zůstává ve zranitelné pozici samo.