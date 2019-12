Každý takový útok zakládá na novou událost, během níž už možná přijde i fyzický kontakt. Že je to nemyslitelná věc? Kdepak. Případů už známe dost. A to jsou jen ty medializované. Dá se předpokládat, že na mnohých místech platí pravidlo „Co se u nás upeče, to se tady i sní“. Žádná škola nestojí o problémy. A na veřejnost se dostanou jen ty nejkřiklavější případy.

Známý je případ z května letošního roku. Dvanáctiletá dívka dala učiteli facku, protože jí kvůli přešlapu neuznal skok do dálky. Podle něj totiž přešlápla. Školačka poté nezvládla své emoce a mezi spolužáky se vytahovala, že se mu za to pomstí. Počkala si na něj u kabinetu a za podpory spolužáků jej za domnělou křivdu fyzicky ztrestala. Podle ředitelky školy si chtěla prosadit vedoucí postavení ve třídě. Potrestána pak byla sníženou známkou z chování.

Důležité je zmínit, jak se při útoku zachoval učitel: Tím, že si to nechal líbit, sprostě dívce nenadával a útok nijak neopětoval, se zachoval podle vedení školy profesionálně. Věc začala řešit až ředitelka, která ctila literu zákona. Věc oznámila městu coby zřizovateli, sociálce a také si do školy zavolala matku, poté školačku přeložila do jiné skupiny, aby se s učitelem nepotkávala při dalších hodinách.

Na koho se obrátit?

Od 1. září 2017 je v paragrafu 31 školského zákona ukotveno právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. Škola musí hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí vážná provinění žáků.

Šokující událost, kdy student surově napadl učitele, se odehrála v roce 2015 na Střední škole polytechnické v Olomouci. Žák prvního ročníku po praktickém vyučování udeřil pěstí do obličeje svého pedagoga. Ten pak byl několik dní hospitalizovaný v nemocnici.

Mladík, který na učitele zaútočil, měl během svého studia oboru instalatér kázeňské problémy, poškodil například fasádu školy. V době, kdy se incident stal, už byl podmínečně vyloučený, po incidentu tak školu opustil. Musel ovšem k soudu, kde vyfasoval pět měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku. Zaplatit musel také náhradu škody zdravotní pojišťovně za léčení učitele a navíc mu musel uhradit i deset tisíc korun za nemajetkovou újmu.

Čerstvý incident je hlášen z listopadu letošního roku z Kraslic na Sokolovsku. Žák sedmé třídy napadl učitele v místní škole, podle policie ho udeřil pěstí. Zdravotníci učitele s poraněním obličeje odvezli do sokolovské nemocnice, podrobnosti k případu nejsou známé.

Kde jsou příčiny nerespektování autority, která je učitelům systémově předem daná? O co dětem jde? Jen se předvést před publikem, nebo učitele vypudit ze svého teritoria? A jak situaci řešit? Co agresory odradí?

Špatné vzory

„Jakýkoliv projev agresivity či šikany je pouze špičkou ledovce. Řešení je přitom možná jednoduché - stačila by obyčejná slušnost ve vztazích mezi lidmi, která se v posledním období vytrácí. Chování dětí souvisí s chápáním školy, dovednostmi učitelů, problémy v rodinách a samozřejmě chováním politiků i jiných řekněme známých osobností. Bylo by vhodné, kdyby děti měly kolem sebe kvalitní mediální vzory a kdyby společnost vytvářela v tomto směru větší tlak. V mediálním prostoru se stále více a více objevují informace, jakým způsobem kdo čeho dosáhl, co k tomu stačilo, a nebývají to, bohužel, způsoby, které lze označit za adekvátní, avšak v mnohých situacích dotyčným procházejí či jsou tolerovány. Jak si pak toto mají správně vyhodnotit naše děti?“ ptá se olomoucký dětský klinický psycholog Jiří Smejkal.

Šikanu podle něj nelze přehlížet. Významnou roli ale hraje rodinné zázemí dětí. „Mnohé děti vyrůstají v prostředí, které jim poskytuje dostatek materiálního zabezpečení, začíná však mizet přirozená komunikace mezi rodiči a dětmi, chybí mi výchova k hodnotám jako je kamarádství, spolupráce a soucit, naslouchání druhému a přijímání toho druhého i s případnými odlišnostmi. V samotných rodinách se pak běžně přistupuje k neadekvátním formám řešení problematických situací v podobě křiku, nadávek, případně i s fyzickým trestem. Děti to pak vyhodnocují tak, že je to ten správný způsob řešení jejich problematických situací. Neméně podstatné je i to, v čem rodiče své děti podporují, co jim umožní dělat či sledovat v jejich volném čase,“ vypočítává klinický psycholog.

Alibismus není namístě

Častým projevem rodičů při školních konzultacích bývá alibismus: já ve škole své dítě nehlídám, to vy si máte zjednat pořádek. Je váš problém, když je agresivní. Učitelé se pak ocitají pod nepatřičným tlakem.

„Rodiče nemohou mít představu, že učitel jejich děti převychová. Hlavním výchovným hybatelem musí být vždy rodič, učitel je pouze doprovázející osobou, která může chování dítěte do určité míry korigovat. Primární je vzájemný respekt a komunikace a vzájemná průběžná spolupráce. Pokud jsem si jako dítě doma stěžoval na chybný přístup své paní učitelky, se zlou jsem se potázal. Rodiče se mě neptali na chyby učitele, ale na moje prohřešky. Nemyslím si, že to byl špatný přístup, protože, když se každý mladý člověk naučí nejdříve hledat chyby ve své vlastní osobě a teprve poté ve svém okolí, je to klíč k úspěchu,“ míní Jiří Smejkal.

Medializovaný byl i případ, kdy pětapadesátiletou učitelku Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze zřejmě trojice studentů šikanovala delší dobu, některé incidenty jejich spolužáci natočili na mobilní telefony. Ředitel školy údajně o šikaně věděl tři měsíce, než ji začal řešit. Žena pak zemřela, její úmrtí ovšem podle šetření policie nezavinila cizí osoba. Kriminalisté tehdy přesto zahájili trestní stíhání tří mladíků. Obvodní soud pro Prahu 4 v prosinci roku 2016 rozhodl, ale výsledek kvůli nízkému věku obžalovaných nezveřejnil. Zesnulou učitelku pak ocenila In memoriam v rámci Dne učitelů tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová.

Šikaně je možné předcházet

Šikanu a agresivitu dětí však podle psychologa Smejkala nelze řešit až v situacích, kdy nastane či probíhá, ale je důležité těmto projevům předcházet. „Již na začátku školního roku, při nástupu dětí do školy, s nimi hovořit a spoluvytvářet pravidla vzájemného chování, tyto pak důsledně průběžně dodržovat, včetně z toho vyplývajících domluvených důsledků, a to nejen těch případně negativních, ale hlavně těch pozitivních. Pokud už přece jen k šikaně dochází, je důležité ji řešit, neskrývat ji, mluvit o ní,“ říká psycholog.

A stejně jako olomoucký odborník již před lety varoval před alibismem kadaňský speciální pedagog a psychoterapeut Sáva Arabadžiev: „Pod tlakem společenského morálního poklesu dochází k nebezpečnému jevu. Pedagogičtí pracovníci nastupující do školských zařízení jako učitelé či vychovatelé od počátků své pedagogické praxe považují za normativní, že se k nim žáci chovají nevhodně. Někteří kolegové je v této mylné představě ještě utvrzují tím, že jim říkají: Na to si budeš muset zvyknout. Pak jsou tito učitelé velice překvapeni, že při vzniklém problému ředitel s jejich argumenty nesouhlasí a nápravu vyžaduje. Změny se však činí velice těžko a z těchto důvodů některé symptomy šikany vůči své osobě pedagogové dále přehlížejí, nebo ze škol odcházejí,“ svěřil se Učitelským novinám se svým poznatkem již v roce 2011.

Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi 36 procent škol, s fyzickou agresí přibližně pět procent škol.

Způsoby šikanování učitelů žáky:



* Okázalá ignorace

* Pokřikování, rušení hlukem, vysmívání se

* Házení předměty po učitelích

* Vyhrožování fyzickým kontaktem

* Plivání, naznačování úderů

* Fyzický kontakt (strkání, čelo na čelo, bití, kopání)