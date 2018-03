Šílenec Charlie se proháněl po ledě s Jaromírem Jágrem. Hrozil nožem

Hokejový fanoušek s velmi podivným vystupováním, který si říká Charlie a nedávno na sebe upozornil při zápasu kladenských hokejových Rytířů s Českými Budějovicemi, o sobě dal vědět i při čtvrtečním tréninku hokejového A-mužstva na kladenském zimáku, kde nechyběl ani majitel klubu, legendární hokejový útočník Jaromír Jágr.

Jaromír JágrFoto: Deník/Jan Pořízek

Podivín stál dlouho za mantinely, na hokejisty chvíli nevhodně pokřikoval a dokonce i něco hodil na led. Když skončil trénink Rytířů a na plochu nastoupil sám Jaromír Jágr, dostal fanoušek ještě více kuráže. Šel si prostě také zabruslit. Tréninku přihlíželi litoměřičtí studenti, kteří si přišli vychutnat umění hokejového boha Jaromíra Jágra a těšili se na setkání s ním. Místo toho byli svědky zvláštních kreací i událostí. To co vypadalo zpočátku jako nevinná legrace, najednou přerostlo ve vážnou věc. Šílenec na bruslích dokonce vystrkoval na přítomné své nahé pozadí. Podle svědků se vymočil i do koše a některé lidi včetně obránce Rytířů Martina Kehara dokonce vyzval k pěstnímu souboji.

Jako první okřikla neurvalého samozvaného hokejistu litoměřická učitelka, která měla zájezd studentů na starosti. Ten se po ní za to ohnal nožem a vykřikl, že ji podřízne! „Ředitel zimního stadionu Josef Poláček na víc nečekal a okamžitě zavolal hlídku městské policie,“ potvrdil Vít Heral, mluvčí hokejového klubu Rytíři Kladno. „Přestože byli strážníci v nevýhodě jen v botách, podařilo se jim muže na bruslích po chvíli na ledě dostihnout a zpacifikovat. Odvedli perfektní práci a za to bych jim rád poděkoval,“ dodal Heral.

„Zadrženého muže podezřelého z trestného činu jsme předali policistům,“ potvrdil mluvčí kladenské městské policie Milan Krupka. Jeho slova doplnila kladenská policejní mluvčí: „Mohu potvrdit, že na zimním stadionu došlo k incidentu, ale z důvodu vyšetřování nebudeme poskytovat bližší informace,“ řekla mluvčí policie Michaela Nováková.

Jak se podařilo Kladenskému deníku zjistit, muže, který si říká Charlie, znají na zimácích i v jiných městech. Po svém čtvrtečním vystoupení byl proto rovnou převezen na vyšetření do psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Kromě nože, dresu a bruslí si na kladenský zimák přinesl s sebou dokonce i vysavač.