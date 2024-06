Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali u spadlých stromů po bouřce, na několika místech čerpali vodu. Evidují zatím 90 událostí, především na Brněnsku a Blanensku, také na Vyškovsku, kde hlavně čerpají vodu. Události jsou bez zranění. ČTK to po 18.30 řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Desítky výjezdů k následkům bouřek hasiči měli také v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině.

Výjezdy spojené s bouřkou jihomoravští hasiči evidují od 15.00. „V drtivé většině jde o popadané stromy či větve, a to na Brněnsku, především u Tišnova, a také na Blanensku,“ uvedl Mikoška.

Práci mají i na Vyškovsku. „Jde především o čerpání vody, a to o hned několikrát v Ivanovicích na Hané. Události jsou momentálně bez zranění,“ uvedl mluvčí na sociální síti X.

Mimo odstraňování spadlých stromů a čerpání vody hasiči vyjíždějí i k odstraňování nebezpečných stavů. Například v Dolních Loučkách na Brněnsku zasahují u poškozené střechy tělocvičny, kde se odtrhla část plechu.

Problémy jsou i na kolejích, podle webu Českých drah se zastavil provoz na trati 250 v úseku Tišnov - Řikonín kvůli poruše zabezpečovacího zařízení po bouřce. V úseku začaly jezdit náhradní autobusy.

Pardubický kraj: Počasí řádilo hlavně ve dvou okresech

Hasiči v Pardubickém kraji odpoledne zasahovali v souvislosti s bouřkami, které provázel přívalový déšť a silný vítr, u desítek případů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve, které komplikovaly silniční provoz, vyplynulo z informací na webu krajských hasičů. Nejvíce výjezdů kvůli počasí měli na Orlickoústecku a Svitavsku. Například v Tisové na Orlickoústecku nebo v Horní Sloupnici na Svitavsku čerpali vodu, vyplývá z informací hasičů.

Královéhradecký kraj: Problémy na Rychnovsku

Odpolední bouřky po tropickém víkendu v Královéhradeckém kraji lámaly stromy a větve, které místy komplikovaly silniční provoz. Za odpoledne do 18:00 hasiči v kraji měli přes 20 výjezdů souvisejících s počasím, vyplývá z jejich informací.

Nejsložitější situace v Královéhradeckém kraji byla kvůli bouřkám na Rychnovsku. Například odpoledne pád stromu na silnici v Dobrušce, v městské části Pulice, poničil elektrické vedení. Silnice byla neprůjezdná. Hasiči odstraňovali popadané stromy a větve také ze silnice v obci Sněžné, Rokytnici v Orlických horách nebo ve Skuhrově nad Bělou, v části Svinná.

Vysočina: Poničený biotop v Jemnici

Na Vysočině měli hasiči odpoledne kvůli bouřkám víc než 60 výjezdů, nejčastěji odklízeli spadlé stromy ze silnic na Třebíčsku. Kvůli stromu vyvrácenému na trať se zastavily vlaky mezi stanicemi Náměšť nad Oslavou a Studenec. České dráhy tam nasadily autobusy, informovaly na svém webu.

Na Žďársku hasiči odklízeli stromy například v Budišově, Tasově, Dolní Rožínce, Smrku, Cidlině a Dolních Vilémovicích.

Poničená auta od krup nebo padající stromy trápily také lidi v Jemnici na Třebíčsku. Město o tom informovalo na svém Facebooku. „Ve spolupráci s hasiči postupně dochází k odklízení škod a zabezpečení stromů proti dalšímu bezprostřednímu pádu. Odklízecí práce budou pokračovat také v následujících dnech, mimo jiné se to dotkne například biotopu, který bude muset být minimálně v pondělí uzavřen,“ upozornili zástupci města.

Právě Přírodní koupací biotop Jemnice bouře významně zasáhla. „Nadělala pořádný nepořádek v bazénu a okolí, spadlo několik stromů, museli nás přijet vysvobodit hasiči,“ informovali provozovatelé.

Olomoucký kraj: Auto v laguně i poškozené střechy

Hasiči v Olomouckém kraji zasahovali za hodinu a půl kvůli bouřkám u 95 událostí. Šlo hlavně o popadané stromy, vytahovali také auto z laguny, která vznikla, někde jsou poškozené střechy. ČTK to řekl mluvčí hasičů Radek Buryánek.

„Začalo to zhruba před hodinou a půl. Bouřky přechází přes celý kraj, aktuálně přes Přerovsko a Prostějovsko,“ uvedl mluvčí v 19.00. „V Tovačově řešíme uvolněnou střechu, to samé v Prostějově,“ uvedl mluvčí. Informace o tom, že by byly výrazně zasaženy obce na Přerovsku, které postihly ve čtvrtek večer bleskové povodně, zatím nemá. Přívalová vlna tam ve čtvrtek zasáhla sedm obcí, bleskové povodně způsobily rozsáhlé škody.

Výstraha skončí v noci

Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, krupobitím a nárazovým větrem večer zasáhnou podle meteorologů hlavně východní polovinu země. Na východě Moravy a Slezska hrozí do noci. Aktuální výstraha meteorologů na velmi silné bouřky tam skončí až hodinu po půlnoci.