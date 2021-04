Ve vyšších polohách v Česku v noci na dnešek opět nasněžilo, někde se objevují sněhové přeháňky i nadále. Na tamních silnicích ráno místy ležel rozbředlý sníh, v některých úsecích byly závěje nebo ledovka, se zvýšenou opatrností byly však sjízdné. Na Liberecku je od čtvrtečního večera neprůjezdný hlavní tah I/13 z Mníšku na Frýdlant po havárii polského kamionu, který zablokoval silnici u Albrechtic.

Havárie kamionu u Albrechtic. | Foto: HZS Libereckého kraje

Podle předpovědi meteorologů do dnešního rána mělo sněžit nejen v Jeseníkách a Beskydech, ale také v příhraničních regionech na severu Česka. Například v Krkonoších a Jizerských horách v noci napadlo kolem deseti centimetrů sněhu. Sněhové přeháňky se mají na horách objevovat po celý dnešek, v polohách pod 600 metrů nad mořem by měly postupně přecházet v dešťové. Při cestě do hor by řidiči proto měli mít podle silničářů zimní výbavu.