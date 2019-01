Sněhová kalamita na Božím Daru a v jeho okolí je sice stále aktuální, přesto už je silnice I/25 do města i do Německa po několika dnech opět průjezdná. Silničáři pracují i na zprovoznění trasy na Klínovec.

Povětrnostní podmínky v Krušných horách tak konečně dovolily autobusovým spojům bezpečný průjezd. Jmenovitě již jezdí pravidelná linka Karlovy Vary - Boží Dar. A to na celé své celé trase.

Současné počasí také konečně dovolilo obnovit provoz z Jáchymova na Boží Dar. U křižovatky na Abertamy počkal na první ranní autobusový spoj sypač údržby silnic, který jej doprovázel až do města.

Kvůli uzavřené silnici I/25 na Boží Dar bylo omezené i zásobování. Do města a z něj se tak v minulých dnech dostali jen místní, zásobování a záchranné složky. A to několikrát za den kyvadlovou jízdou za sněžným pluhem. Zprovozněním klíčové trasy by se však situace měla výrazně zlepšit.

"Zásobování bylo problematické. Například konzum Čáda včera (v pondělí) přivezl rohlíky, tak všichni byli nadšení, že jsou na snídani rohlíky, protože se podařilo protáhnout jedno auto za traktorem. Ale i řidič byl z toho vyřízený, protože jel dva metry za traktorem a stejně ho občas ztratil," popsal "bojové podmínky" starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

Pozor na pád stromů a větví

Stále však platí zákaz vstupu do městských lesů Božího Daru. Těmi vedou i běžecké stopy, které se nyní neupravují. Přesto podle Horníka někteří lidé zákaz nedodržují. Popsal případ ženy, která se s manželem vydala na běžky, spadl za ní strom, a když se ohlédla, další před ní jí spadl přímo na lyže, které polámal.

"Jenže lidé mají pořád pocit, že jim se to stát nemůže," konstatoval Horník, podle něhož právě neukáznění lidé komplikují práce se sněhem.

Také silnice I/38 na Jihlavsku, kterou v úterý uzavřela ledovka a nehody, byla dnes časně ráno zprůjezdněna. Oznámila to na twitteru policie. Uzavřena byla silnice zhruba od úterního poledne. Na několikakilometrovém úseku I/38 z Jihlavy na Znojmo u Dlouhé Brtnice byla ledovka. Průjezdu bránily kamiony a podle mluvčí policie Dany Čírtkové se tam staly dvě dopravní nehody. Při jedné z nich se zranili tři lidé.

Na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo už v úterý ráno narazilo osobní auto do závějí, které byly ve směru na Znojmo podle Čírtkové vyšší než osobní vůz. Po poledni se tam střetlo auto zimní údržby s osobním autem a později čelně dvě osobní auta, v nichž se zranili tři lidé. Silnici se podařilo nakrátko zprůjezdnit okolo 15:00, ale po zhoršení počasí pak byla opět uzavřena.