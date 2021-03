Na Vysočině jsou hlavní tahy včetně dálnice D1 po solení mokré, na některých silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu. Podle policie je ledovka na silnici 348 u Humpolce, kde kolem 7:00 havarovala dodávka. Na hlavních tazích v jižních Čechách leží rozbředlý sníh, v regionu se stalo několik dopravních nehod.

V Libereckém kraji na horách se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Na nebezpečí námrazy upozornili cestáři na Jablonecku či v okolí Nového Boru. Sníh pokryl i cesty v Ústeckém kraji. V Krušných horách na nich leží ujetá vrstva sněhu. Pozor si musejí dát motoristé na dálnici D8 před hranicemi s Německem, kde hrozí tvorba náledí.

V Královéhradeckém kraji sněžilo na Trutnovsku a Náchodsku, vrstva ujetého sněhu pokrývá nesolené silnice v Krkonoších a v Orlických horách. V Pardubickém kraji musejí být řidiči opatrní zejména na Chrudimsku, Orlickoústecku a Svitavsku. V Železných horách může vítr tvořit sněhové jazyky.

V Olomouckém kraji musejí řidiči počítat se sněhem na silnicích především na Jesenicku. Na Olomoucku leží zbytky sněhu na silnicích druhých a třetích tříd. V horských oblastech Vsetínska leží na silnicích ujetá nesouvislá vrstva sněhu krytá posypem. Sněžilo i v části Jihomoravského kraje, kde provoz na silnicích komplikuje i námraza.

Sjízdné s opatrností

Silnice na jihu Čech jsou kvůli čerstvému sněhu sjízdné jen s opatrností. Na hlavních tazích leží po solení rozbředlý sníh. Ledovka, před níž varovali meteorologové, je podle dispečinku krajské správy a údržby silnic jen na malých plochách. V terénu měli silničáři v noci a ráno 163 aut.

V části Jihomoravského kraje napadl přes noc sníh, který spolu s námrazou dnes komplikuje provoz na silnicích. Řidiči by měli být velmi opatrní hlavně ve vyšších polohách a lesních úsecích silnic první, druhé i třetí třídy, informovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Zvýšenou opatrnost silničáři doporučují prakticky v celém kraji, vždy s ohledem na místní podmínky, které se mohou lišit. Někde leží rozbředlý sníh, jinde jsou ranní teploty několik stupňů pod nulou a řidiči si musejí dát pozor na námrazu. Dálnice jsou holé a mokré, jízda na nich by měla být bezpečná.

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu. V noci na dnešek sněžilo hlavně na Trutnovsku a Náchodsku. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno mokré. Teploty se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů, na horách bylo kolem minus devíti stupňů Celsia, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by měla být v Královéhradeckém kraji převážně velká oblačnost, ojediněle se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů.