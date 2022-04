V západní polovině Čech včetně Prahy hrozí silný vítr. Na jihu i náledí

ČTK

V západní polovině Čech včetně Prahy hrozí od pondělního odpoledne silný vítr s nárazy o rychlosti nad 65 kilometrů v hodině. Foukat tam může až do úterního odpoledne. V jižních Čechách se od nedělního večera může objevit náledí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Do pondělního dopoledne pokračuje na téměř celém území ČR platnost výstrahy před mrazem ve vegetačním období.

Silný vítr, vichřice - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Před silným větrem meteorologové varují v Praze a Karlovarském a Plzeňském kraji, ve většině Středočeského a Ústeckého kraje a v západní části jižních Čech. Vítr může poškodit stromy a lesy, možné jsou menší škody na budovách. Lidé by měli zajistit okna a dveře a také zabezpečit volně uložené předměty a skleníky, mají být opatrní při pohybu venku a řízení aut. Na horách by měli omezit túry a nechodit na hřebeny. Do dnešního rána platila pro všechny kraje výstraha před náledím, od dnešního večera se zmrazky nebo náledí mohou opět tvořit v Jihočeském kraji až do pondělního dopoledne. Chodcům i řidičům meteorologové radí opatrnost. "Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven," uvedl ČHMÚ. VIDEO: Sníh a teploty pod nulou. Odemykání Otavy bylo jen pro silné povahy Výstraha před mrazem platí rovněž od dnešního večera do pondělních 11:00. Teploty pod nulou mohou v nížinách poškodit kvetoucí ovocné stromy. V noci na pondělí meteorologové očekávají teploty od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce zejména na jihozápadě Čech až kolem minus osmi stupňů.