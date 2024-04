Česko v noci na úterý zasáhl silný vítr. Na některých místech lámal stromy a způsobil potíže v železniční dopravě. Plné ruce práce měli i hasiči.

Ilustrační foto | Foto: HZS KHK

Provoz vlaků na železniční trati Praha - Benešov v úseku mezi Čerčany a Benešovem zastavily popadané stromy, poničily i trakční vedení. České dráhy (ČD) zavedly náhradní autobusovou dopravu, omezení očekávají do 14:00, původní předpoklad byl do 12:30. Vyplývá to z informací na webu ČD a na vyjádření Pražské integrované dopravy (PID) na síti X.

„Popadané stromy na trať, které poničily i trakční vedení, přerušily provoz vlaků mezi Benešovem a Čerčany. Zavádíme náhradní autobusovou dopravu. Ta je posílena také výlukovými autobusy od Vlašimi z linky XS99, která je tímto přerušena,“ informovala na síti X také Pražská integrovaná doprava (PID).

Mezi Prahou a Benešovem jsou zrušeny vlaky dálkové dopravy, do Čerčan doporučuje dopravce použít vlaky osobní přepravy a dále z Čerčan do Benešova náhradní autobusovou dopravu.

Vítr v hradeckém kraji lámal stromy, na Náchodsku najel do stromu vlak

Silný vítr v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámal stromy. Hasiči zasahovali u 17 událostí. U Studnice na Náchodsku najel vlak bez cestujících do spadlého stromu. Všechny události se obešly bez zranění. Hasiči to uvedli na síti X. Energetici zaznamenali kvůli silnému větru jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Trutnovsku.

Silný vítr zasáhl celý Královéhradecký kraj. Stromy popadané na silnice hasiči odstraňovali například v Borohrádku na Rychnovsku, v Jestřebí a ve Vysokově na Náchodsku, v Dětenicích a Sekeřicích na Jičínsku, ve Dvoře Králové nad Labem. V Čejkovicích u Jičína hasiči odstraňovali myslivecký posed, který spadl na silnici.

V úterý by měl v Královéhradeckém kraji vát mírný západní vítr o rychlosti 15 až 25 kilometrů v hodině. V nárazech by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině. K večeru by měl vítr slábnout, uvedli meteorologové.