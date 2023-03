Do Česka se v úterý vrátí silný vítr. Meteorologové prodloužili výstrahu

ČTK

V úterý pozdě odpoledne až do půlnoci má v Česku znovu silně foukat, v nárazech až rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině. Výstraha meteorologů platí pro celou Českou republiku s výjimkou Moravskoslezského kraje a východu Moravy. ČTK to v pondělí sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Varování před větrem v noci prodloužil do úterních 07:00. Česko čekají dva teplé dny a silný vítr, v polovině týdne se citelně ochladí.

Silným větrem polámané stromy - ilustrařní foto. | Foto: ČTK