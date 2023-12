Máte na Silvestra pozvané hosty a přemýšlíte nad tím, jakým drinkem je oslníte? Zkuste se inspirovat míchanými nápoji, které exkluzivně pro čtenáře Deníku připravil nejlepší barman roku 2023 v České republice a jeden z nejlepších barmanů světa Jan Šebek.

Třešňový ohňostroj s Janem Šebkem z Grandhotelu Pupp | Video: Deník/Petr Vaňous

Janu Šebkovi z Becher's baru Grandhotelu Pupp v Karlových Varech se v letošním roce podařilo prakticky vše, na co sáhl. Nejen, že v květnu opanoval české finále soutěže Diageo Reserve World Class a stal se nejlepším barmanem České republiky, ale ostudu svému povolání neudělal ani v celosvětovém finále v brazilském São Paulu. Tam se dostal do první pětky nejlepších. „Byl to splněný sen a vůbec jsem ho nečekal, ale byla to odměna za moji práci. Jsem rád, že to vyšlo, byly to nervy,“ vzpomněl Šebek.

Pro čtenáře Deníku vytvořil barman, u jehož baru se v době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vystřídaly i hvězdy stříbrného plátna Ethan Hawke, Johnny Depp či Russel Crowe, malý soubor drinků. „Vybral jsem tři alkoholické a jednu nealkoholickou variantu. Snad budou lidem chutnat,“ řekl Šebek.

A i když drinky vypadají pro někoho exoticky, Šebek přiznává, že si rád dá i typickou českou klasiku. „I já si někdy dám rád bavoráka, vodku s džusem či beton. Hlavní je, aby lidem drinky chutnaly. A také jim přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2024,“ doplnil barman.

Recepty

Třešňový ohňostroj

40 ml Singleton of Dufftown 12yo

20 ml citronová šťáva

10 ml Giffard Syrup Brusinka

80 ml třešňová limonáda

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Kokosový polibek

40 ml Zacapa Centenario

20 ml kokosová voda

10 ml Giffard Sirup Vanilla

3 kapky Aztec Chocolate Bitters

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Mandarinkové přání

30 ml Tanqueray No. Ten

20 ml mandarinkový džus 100%

džus 100% 10 ml Giffard Sirup Bílá Čokoláda

10 ml citronová šťáva 100%

Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Půlnoční restart

30 ml Seedlip Grove 42

25 ml zázvorový Cordial

Cordial 100 ml limonáda Pomelo & Pink Pepper

Zdroj: Deník/Petr Vaňous