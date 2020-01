Největší novoroční oslavy proběhly jako tradičně v centru Prahy, kam se vypravilo několik tisíc lidí. „Zatím to vypadá na poměrně klidné silvestrovské oslavy,“ informovali krátce po půl druhé v noci záchranáři, kteří museli zasahovat zhruba u 180 případů. Zábavní pyrotechnika přidělala práci i hasičům, kteří zasahovali u 53 požárů.

Několik pražských divadel přichystalo speciální silvestrovská představení. „Diváci jdou na Silvestra do divadla s vědomím, že je to poslední den v roce a na jevišti bude uvolněná atmosféra a herci si dovolí občas nějaký ten žertík. A skutečně je to tak. Je to fajn zakončení roku a vždycky se na to těšíme,“ uvedl pro ČTK Roman Tomeš, který se představil v roli Danyho v muzikálu Pomáda na jevišti Divadla Kalich.

S rokem 2019 se rozloučili také na náměstí v Prostějově, kde již s úderem 20. hodiny odstartoval každoroční silvestrovský ohňostroj. Ten aktuální však byl pro obyvatele výjimečný. Odstartoval totiž také oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město.