I v pondělí bude podle meteorologů převážně zataženo a od západu se bude postupně na většině území Česka objevovat občasný déšť. Později večer se v Čechách bude oblačnost protrhávat a v polohách nad 1000 metrů může zasněžit. Teploty se budou pohybovat mezi plus sedmi až 11 stupni Celsia.

Na Moravě ale může být chladněji, místy kolem pěti stupňů. Vát může silný vítr, na horách bude mít v nárazech rychlost až kolem 70 kilometrů za hodinu.

Teplý bude pravděpodobně celý tento týden. Ochladí se jen krátce, kdy bude v úterý a středu přes den dva až šest stupňů a v polohách nad 500 metrů se objeví sněhové nebo smíšené přeháňky. V noci na úterý budou teploty mezi plus třemi a minus jedním stupněm a v noci na středu od nuly po minus čtyři stupně. „Na dva dny se ochladí a hlavně na horách by mohlo připadnout až pět centimetrů sněhu. Od čtvrtka se znovu oteplí,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.

Ve čtvrtek stoupnou teploty oproti úterý a středě asi o čtyři stupně. Bude přes den šest až deset stupňů nad nulou. Nadále bude pršet, jen v polohách nad 600 metrů by se mohl vyskytnout i sníh. V noci na čtvrtek bude od plus čtyř stupňů po nulu. Jen na Moravě by se mohlo v noci ochladit až na minus dva stupně. Podobné bude počasí v pátek s teplotami ve dne mezi pěti a devíti stupni a v noci mezi šesti až dvěma stupni nad nulou.

Silvestrovský víkend přinese další oteplení

O silvestrovském víkendu se oteplí ještě více. Teploty mohou vystoupat na sedm až 12 stupňů. Podobně jako v předchozích dnech se objeví místy přeháňky nebo občasný déšť. Ani v noci nejspíš nebude mrznout. Noční teploty budou kolem plus dvou až šesti stupňů, jen při zmenšené oblačnosti by mohly klesnout k nule.