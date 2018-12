Stovky domácích zvířat o svátcích trpí. Nedělají jim dobře petardy ani překrmování od majitelů. Může je to i zabít.

Je možná roztomilé zapojit mazlíčky do vánočního a silvestrovského života rodiny, rozhodně by však neměli dostávat k jídlu to, co jedí lidé! Dostávají sladkosti, žrádlo s kostmi, dokonce i rybími. Podobně jako lidé se dokážou přecpat, což se jim může stát osudné. Psi ani kočky nesnesou koření, kterým si jejich majitelé dochucují jídla.

Běžné jsou potom průjmy, kolika a u starších zvířat i infarkty. „Jednou jsme psovi nechali dojíst koleno po manželovi, zmizelo to v něm i s kostí. Pak měl ten chudák tři dny problémy,“ popsala potíže svého hafana Marie Klabová z Teplic. Nakonec skončili u veterináře, aby jejich jezevčíkovi pomohl od zdravotních komplikací.

Čokoláda může i zabít

Nevhodné jsou pro psy především sladkosti, zejména čokoláda, která je může dokonce i zabít. Obsahuje totiž látky, které neumí vyloučit. Desetikilového psa může podle veterinářů zabít už 90 gramů čokolády na vaření.

„Psi bychom měli i ve vánoční době krmit tak, jak jsme zvyklí po celý rok. Pokud už mu však chceme dopřát, tak s rozvahou. Stravu jim můžeme zpestřit psími pamlsky, které jsou pro ně přímo určené a nijak jim neuškodí. Vhodný je také dostatek zdravého pohybu,“ doporučil severočeský veterinář Peter Lizoň.

Velký problém domácím mazlíčkům přinášejí během vánoční a novoroční doby všudypřítomné petardy a rachejtle. Psi mají čtyřnásobně vyvinutější sluch než lidé. Proto se bojí bouřky a podobný strach zažívají i během silvestrovských ohňostrojů. Na trhu jsou různé preparáty na jejich uklidnění. Je třeba je ale podávat s dostatečným předstihem.

„Psa bychom měli v čase dělobuchů držet co nejvíce v klidu a chodit jen na nezbytně dlouhé procházky. Během silvestrovské noci by s ním měl vždy být známý člověk, kterému důvěřuje, a tišit ho a uklidňovat,“ poradil Lizoň.

Záleží totiž na tom, jak se majitel ke zvířeti chová. Jestliže vyzařuje stres, přenese ho i na něho. Zvíře, ač normálně klidné, které je vystavené stresu, může být následně nebezpečné i lidem.

Pozor na stresové situace

„V prosinci jsou časté případy pokousání od psů, kteří ve stresové situaci mohou zaútočit, a to i na svého majitele,“ potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Zatoulání se psa, který se při výbuchu petardy utrhl majiteli z vodítka, je potom ten lepší případ. V situaci, že se váš pes zatoulá, je dobré nejprve se porozhlédnout po okolí a následně se vydat domů. Psi si totiž cestu k domovu velmi dobře pamatují a bývá to první místo, kde hledají bezpečí.

Pokud psa nenajdete ani zde, obraťte se útulky v okrese a přímo v Teplicích na městskou policii, která provozuje v rámci svých činností odchytovou službu. Zrovna v prosinci přijali do teplického útulku v pořadí už 2000. psa, který se potuloval v ulicích.

Nechtěná zvířata končí na ulici i v útulku

„Obzvlášť ve vánočním čase je to na zamyšlenou. Lidé by si neměli pořizovat zvířata, když je to nad jejich síly. Hlavně je pak nevyhazujte na ulici, vždy se dá najít lepší varianta,“ upozornil Dominik Hess, který se v teplickém útulku o nalezená a odchycená zvířata už 12 let stará.

„Z počtu 2000 psů bylo rovných 800 vráceno zpět majiteli. Takže mám jistotu, že minimálně 800 lidem jsem udělal radost návratem jejich miláčků zpět domů,“ těší ho.