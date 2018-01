Silvestr se záchrankou: Ustřelená ruka, agrese i slzy zoufalství

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Silvestrovská noční služba se záchranáři v Pardubicích očima redaktora Deníku. Podívejte se, čím vším si musí projít první den nového roku.

"První mi to tam pozvracela, další se mi tam vymočil, ten po něm na nás pro změnu plival a ten poslední, kterého jsme před koncem směny vezli, zapáchal fekáliemi a hnilobou tak, že se to nedalo vydržet. Sanitu jsme za tu noc dezinfikovali tolikrát, že se divíme, že na ní ještě drží lak. Silvestrovské služby by se měly jezdit s valníkem a ne sanitou, kterou pak vozíme skutečně nemocné pacienty," shrnul naši službu 1. ledna roku 2018 v 6 hodin ráno jeden z řidičů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje na stanovišti Pardubičky. Silvestrovskou noc jsem strávil s posádkami záchranné služby. Jaká byla? Dozvíte se v reportáži.

Do půlnoci panuje klid. Jen dva výjezdy. Zvracející 17letá dívka, která v Tyršových leží sama na lavičce, neschopná pohybu a slova. Končí na dětské JIP. Další je opilá žena v herně. Údajně v bezvědomí a s křečemi. Posádka sanity a lékařského vozidla si pacientku musí nejprve zkrotit. Žena má totiž hysterický záchvat. A pak nastává nezvyklý klid až do téměř druhé hodiny ráno. Pak to ale přijde…

Muž ročník 1988. Římská svíce mu explodovala v ruce. Pravačku mu uprostřed rozervala na dva kusy až po zápěstí, utrhla dva prsty a ostatní poničila. Do sanitky se podívá ještě jednou. Z úrazové ambulance jej posádka veze do Vysoké nad Jizerou, kde se specializují na chirurgii ruky. Z tohoto výletu, který začal o půl třetí, se převozová posádka vrátí až před šestou ráno.

Zároveň s tím se na náměstí Legií popralo osazenstvo v místních hospodách. V akci jsou tři hlídky policie a dvě posádky záchranné služby. Policisté musí oba tábory rozdělit. Jeden z aktérů rvačky, kterého policisté krotí donucovacími prostředky, si později "vzpomene", že prý mu zlomili prst. Že se před příjezdem policistů popral s jiným mužem, na to prý nemá vliv. On se totiž nepral vážně.

Vzápětí jedeme na sídliště Polabiny. Policisté tam krotí 17letého mladíka, který pod vlivem alkoholu řádí jako pominutý. Právě rozsekal na maděru byt a řve jako zvíře na celé sídliště: "Děvko!" i když jej policisté v poutech vlečou k sanitce.

Jedeme do nemocnice na úrazovou ambulanci a nastává velký problém. Silně agresivní pacient plive po záchranářích, nespolupracuje, vulgárně uráží všechny kolem. Je pořezaný, má rozbitou hlavu, ale je také opilý. Případ pro záchytku, kde by jistě skončil. Jak jste ale u nás četli, nemůže. Pardubická záchytka má zavřeno a ta hradecká už je samozřejmě plná. A nastává zcela vážné dilema: kam s ním?

Až na demolici vlastního bytu se vlastně ničeho nedopustil, proto nemůže skončit v policejní cele. Psychiatrické oddělení stejně jako dětské jej zase nevezme opilého. Muž ale vyvádí tak, že propustit jej není možné.

"Tvrzení, že jedna záchytka na dva kraje stačí, protože tím je péče o pacienty zajištěna, je absolutní nesmysl. Toto je jasný příklad, který tam patří, ale bohužel je nepochopitelně zavřeno," říkají v nemocnici.

Po hodině dojde mladík k rozumu - pokud se tomu tak dá říci. Zklidní se, spolupracuje, všem zúčastněným se dokola omlouvá a kolem páté hodiny se vydává po svých zpět k domovu.

Z nemocnice míříme k další pardubické hospodě. Nedaleko Žlutého psa leží na chodníku 20letý muž. Zpitý a pod vlivem pervitinu. Má tržnou ránu na hlavě, téměr nereaguje, ale aspoň je klidný.

Další posádky vozí oběti rvaček a napadení, zatímco nás čeká poslední výjezd před šestou ráno.

Bezdomovec pod mostem v Rosicích. Hutný zápach kolem něj je cítit na dva metry kolem. Prý nemůže na nohy. Z přední kapsy kalhot podává záchranářům občanku v pouzdře. V tom pouzdře je i tekuté cosi.

"To jsou hnijící fekálie nebo nekrotická tkáň. Nebo možná i obojí," konstatuje posádka. Nikomu se nechce to zkoumat. Za léta praxe jsou sice zvyklí na ledasco, ale ten odér zamává i s nimi. Záchranář, který s pacientem jede vzadu, si nasazuje roušku prolitou dezinfekcí, aby to vůbec vydržel. Sestře na interně, které pacienta předáváme, hrknou ze zoufalství slzy do očí. Teď v noci už je to třetí takový případ, který jim zůstane v péči. Než tam ale pacient skončí, převážíme jej ještě k očistě.

Pokud je pro mě někdo hrdina této noci, tak i přes nasazení posádek záchranky i policistů, je to nemocniční zřízenec, který bezdomovce musí svléknout a omýt z nejhoršího. To je práce, která jde za hranice možností finančního ohodnocení.