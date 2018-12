Výbuchy petard či dělbuchů a ohňostroje, případně dotěrní a neodbytní opilci. I tak může vypadat loučení se starým rokem a vítání toho nového. Nejen hasiči, ale i lékaři upozorňují, že slavit je třeba s rozumem, ohleduplností a nezapomínat na zásady bezpečnosti.

V případě silvestrovských oslav určitě platí pravidlo, že nejjistějším postupem při manipulaci s pyrotechnikou, včetně zábavné, je svěření této atrakce do rukou profesionálů.

Soudní lékař Marek Dokoupil v rozhovoru pro Ostravský týdeník už dříve uvedl, že jedincům, kteří přesto nemohou odolat pokušení odpálit si svou vlastní římskou svíci či jinou rachejtli, lze doporučit zakoupení certifikované průmyslově vyráběné pyrotechniky a důsledné dodržování návodu při jejím užívání.

„Podcenit by dospělí v žádném případě neměli ani vliv alkoholu, který je u nás nedílnou součástí silvestra. Zapomínat na to, že i prskavka v dětských, potažmo dospělých rukou způsobila požár nejednoho obydlí, se totiž může komukoliv zase vymstít,“ upozornil uznávaný soudní lékař.

Tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela připomíná, že rachejtle, světlice, dělbuchy, petardy a další by se měly odpalovat výhradně venku (nikoliv z balkonů) a na volných prostranstvích.

„Tedy mimo domy, nemocnice, domovy pro seniory, školy, radnice, kostely a také dostatečně daleko od parkujících aut. O kolemjdoucích lidech či jejich čtyřnohých miláčcích ani nemluvě. Nebezpečím mohou být i věci skladované na balkonech domů. Jedna petarda, která doletí na balkon či oknem do pokoje, může způsobit požár bytu i celého domu,“ varuje před neopatrností mluvčí hasičů. Jak také dodává, ani legálně nakoupená pyrotechnika, včetně svíček či prskavek, určitě nepatří do rukou dětí.

Raději zvolit kamenné obchody

Zábavní pyrotechniku je podle Petra Kůdely nejlepší nakupovat v kamenných obchodech, kde je zaručeno, že není vlhká a je k dispozici návod v češtině.

„U rachejtlí se opravdu nevyplatí šetřit na kvalitě. Nabízejí je dnes prakticky všechny obchodní řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice. Při nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. To, co patří do rukou pouze profesionálním ohňostrůjcům, zásadně nekupujeme,“ upozorňuje mluvčí hasičů.

A k jakým požárům obvykle vyjíždějí moravskoslezští hasiči v závěru roku? K požárům bytů, kuchyní a obývacích pokojů, parkujících aut (zapálených od rachejtlí), jehličnatých stromů, keřů či živých plotů a také plastových kontejnerů.