Podle článku 97 ústavy jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Sněmovna letos ve funkci potvrdila dosavadního prezidenta Kalu.

"Jsem přesvědčen, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Simeona Zikmundová nabyla a projevila v době působení Ing. Františka Dohnala jako prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, a to v letech 2008 a 2009 jako jeho poradkyně a v letech 2009 až 2012 jako ředitelka správní sekce až do jejího odvolání z této funkce, nejsou těmi, které má ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu na mysli, a proto ji do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu nejmenuji,“ stojí v dopise určeném předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), který Hrad zveřejnil.

Zeman se odvolává na ustanovení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který uvádí, že viceprezidentem NKÚ se může stát občan, jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat. Splnění této podmínky považuje za zásadní. Je přesvědčen o tom, že zkušenosti a morální vlastnosti, které Zikmundová nabyla v dobách svého někdejšího působení na NKÚ, nejsou těmi, které má zákon na myslí, a proto ji nejmenuje.

Zikmundová v NKÚ pracovala do roku 2012 jako ředitelka správní sekce. Z úřadu odešla poté, co skončil tehdejší prezident František Dohnal a úřad vedl viceprezident a nynější prezident Miloslav Kala. Zikmundová svůj odchod tehdy označila za čistku, Kala to ale popřel.

Překvapivé rozhodnutí

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný řekl ČTK, že ho Zemanovo rozhodnutí velmi překvapilo. "Těm důvodům příliš nerozumím a v žádném případě s nimi nesouzním,“ řekl. Dodal, že ani Zikmundová si není vědoma ničeho, co by bylo relevantní překážkou k výkonu funkce na NKÚ. "Rozhodnutí prezidenta musíme vzít na vědomí,“ uvedl. Koalice se podle něj musí poradit o dalším postupu. Jednání očekává příští úterý.

"Vzhledem k tomu, že důvody uváděné prezidentem se nezakládají na pravdě, tak bychom považovali za důležité, aby se pan prezident s paní Zikmundovou osobně sešel a věci si vyjasnili," sdělil Výborný ČTK. Předpokládá, že potom by Zeman mohl svůj názor změnit. "Neznám důvody, proč by Sněmovna neměla trvat na své nominaci," dodal.

Zikmundová vystudovala práva a působila například jako tajemnice městského úřadu v Třebíči, byla i náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj nebo například v Úřadu pro ochranu osobních údajů. V roce 2015 se ucházela o pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Dosud působila jako náměstkyně na ministerstvu životního prostředí.