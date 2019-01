Sjezd Pirátů: chtějí vyhrát eurovolby a vést liberální politický střed

V Táboře odstartovalo dvoudenní jednání celostátního fóra Pirátů. Hlavní cíle? V sobotu by strana chtěla zvolit kandidáty pro květnové volby do Evropského parlamentu, do druhého kola se dostali poslanec Mikuláš Peksa a softwarový specialista Marcel Kolaja. Nyní si strana vytyčila cíl získat 20 procent, před pěti lety dostala 4,78 procenta a jen těsně se do "Evropy" nedostali. Informovala o tom Česká televize (ČT).

Na programu ale mají Piráti také programové povinnosti. Pod vedením předsedy Ivana Bartoše chtějí být nejsilnější společensky liberální a ekonomicky středovou stranou. Celostátní fórum sice jedná celoročně na internetu, podle pirátských stanov se ale musí nejméně jednou za rok sejít i fyzicky. Poslední takové jednání se uskutečnilo loni v lednu v Brně, kde Piráti na další dva roky znovu zvolili svým předsedou právě Bartoše. Babišův střet zájmů? Piráti poslali do Bruselu i Černošic právní analýzu Přečíst článek › "Jsou před námi volby o budoucnost Evropy. Volby, které určí, zda se do Evropského parlamentu dostanou populistické či extremistické strany. Ty, které mohou zapříčinit rozklad tak důležitého projektu. A právě tomu chceme s Piráty z celé Evropy zabránit,“ řekl v projevu Bartoš. Fórum rozhodne také o obsazení druhé až páté pozice na kandidátce pro eurovolby. Zájem o ni projevilo 30 kandidátů. O obsazení zbývajících míst na kandidátce rozhodnou Piráti později při hlasování na internetu. Termín pro podání kandidátních listin na ministerstvo vnitra je 19. března. Společná zemědělská politika i otázka eura Uchazeči musí například odpovídat na dotazy ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti, prostřednictvím kterých Česko čerpá nejvíc peněz z evropských fondů, na postoj k zavedení eura v Česku, na postoje k regulaci internetu nebo na zahraniční politiku EU. Zaznívají ale i dotazy, v jakém výboru Evropského parlamentu by chtěli pracovat nebo do jaké parlamentní frakce by se Piráti měli připojit. Samostatná pirátská frakce nyní v Evropském parlamentu není, jediná pirátská europoslankyně Julia Redaová z Německa je ve frakci Zelených. Debata o změnách stanov se povede na celostátním fóru v sobotu v podvečer. Hlasování o nich se uskuteční přes noc, výsledky se očekávají v neděli ráno. Babiš v Indii otevřel nový závod Škody. Vyjádřil podporu rodinným firmám Přečíst článek ›

Autor: Redakce, ČTK