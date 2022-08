Podobný osud potkal i Václava, který se nevratně poranil při skoku do vody v necelých šestnácti. „Jezdili jsme se koupat k jezu. Nebylo to žádné neznámé místo. Skákali jsme z něj den co den. Jednou mi to nevyšlo. Ani nevím proč. A narazil jsem hlavou na dno,“ popisuje. Na vozíku je již skoro třicet let. Jak on, tak Petra si při skoku vážně poranili míchu v oblasti krční páteře.

Na tyto i další příběhy spojené s nebezpečnými skoky do vody upozorňuje kampaň České asociace paraplegiků – CZEPA „Nejsi skokan!“. Ta je realizována v rámci programu „BanalFatal!“, které podpořilo i ministerstvo zdravotnictví. Jen loni totiž zdravotníci spinálních rehabilitačních jednotek hospitalizovali sto třicet dva lidí, kteří si v důsledku úrazu míchu vážně poranili. Jedenáct z nich si úraz způsobilo skokem do vody.

Pozitivní je, že počet takto zraněných se snižuje. Kupříkladu v roce 2005 si míchu v oblasti krční páteře při skoku do vody poničilo jednadvacet lidí. Tedy skoro dvojnásobek. Primář Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Jiří Kříž nicméně upozorňuje na to, že ačkoli skoky do vody bývají ve statistikách v celkovém počtu úrazů až na třetím místě – za pády a dopravními nehodami, bývají nejzávažnější.

Jak skákat bezpečně

Při nárazu o dno totiž dochází ke zlomenině pátého nebo šestého krčního obratle. Výsledkem bývá ochrnutí rukou i nohou a celoživotní upoutání na vozík. I když někdy se lékařům podaří člověka dostat zpátky na nohy. „Záleží, do jaké míry jsou obratle rozbité. Jestli je obratel zlomený nebo vykloubený. A také, jak dalece se některý z úlomků kostí dostane do páteřního kanálu a poškodí míchu,“ vysvětlil Kříž Deníku.

Když je obratel poraněný málo a páteřní kanál zůstane volný, mícha může být podle něj zhmožděná nebo otřesená podobně, jako když dojde k otřesu mozku. „Otřes míchy se rychle lepší. Do několika dní může ochrnutí odeznít,“ uvedl lékař. Nelze na to však spoléhat, protože člověk nikdy neví, k jak vážnému úrazu při skoku do vody dojde. „Někteří pacienti se zlepší, jiní zůstanou s nejtěžším poraněním odkázáni na druhého člověka,“ řekl.

Šipkou do mělčiny si člověk zkrátka koleduje o úraz, bez nástrah ale při mělkém terénu nejsou ani skoky nohama. „Měli jsme případy, kdy si pacient, který skákal po nohou, zlomil bederní obratel,“ řekl Kříž. S tím, že když člověk dopadne na paty, může si zlomit i je. Nejbezpečnější je proto do vody vlézt. Pokud ale už někdo touží skočit, nemá se na to podle Kříže posilňovat alkoholem. Naopak si má zjistit, zda je tam dostatečná hloubka.

Program BanalFatal!

Program České asociace paraplegiků – CZEPA „BanalFatal!“ vznikl v roce 2014 za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a pojišťovny Kooperativa. Paraplegici navštěvují děti a studenty na dětských táborech a v rámci volnočasových aktivit. Zaměřují se na prevenci rizikového chování, které může způsobit úrazy páteře a míchy.