Skauti potřicáté přivezou betlémské světlo. Letos se pro něj vrací do Lince

Krajský soud v Liberci uložil v úterý 13. listopadu za vraždu dvou bezdomovců výjimečný trest. Obžalovaný František Havel by podle dnešního rozsudku měl strávit ve věznici s ostrahou 28 let a poté by měl nastoupit do zabezpečovací detence. Rozhodnutí není pravomocné, obžalovaný se proti němu odvolal.