Skauti přivezli do Brna betlémské světlo. Po Česku ho rozvezou 17. prosince

ČTK

Skauti dnes přivezli do Česka betlémské světlo. Cestovali s ním z Vídně do Brna vlakem a v neděli jej oficiálně předají biskupovi v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově. Příští týden v sobotu jej rozvezou vlaky po celé republice. Bude to řetězová reakce, která začne v Brně, řekl ČTK za organizátory Vojtěch Žák.

Už po čtyřiatřicáté přivezli v sobotu před třetí neděli adventní skauti Betlémské světlo vlakem z Vídně na brněnské hlavní nádraží. | Foto: Se souhlasem Davida Kordy