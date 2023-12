Junák – český skaut přichází už druhým rokem se sbírkou a finančním programem Dostupný skauting. Mají umožnit i dětem z rodin ve finanční tísni navštěvovat jejich řady. Děti díky němu například získaly skautské vybavení.

Deník vděčnostiZdroj: DeníkSamoživitelky, vícečetné rodiny, pěstouni nebo domácnosti, které se ocitly ve finančních potížích kvůli vysokým cenám energií, šetří na věcech, jež nejsou nezbytné. Jako první často seškrtají kroužky svým dětem. Ty to mohou nést velmi úkorně, zvláště přijdou-li kromě záliby i o spoustu kamarádů.

A přesně takovým kroužkem je skauting. Aby jeho řady nemusely opouštět děti z finančních důvodů, rozjel Junák - český skaut program Dostupný skauting. Ve sbírce na portálu Darujme se mu podařilo vybrat milion korun. Oddíloví vedoucí pak vytipovávali rodiny ohrožené chudobou a nabízeli jim příspěvek na výbavu, výpravy či tábory.

„Během tří kol žádostí jsme zatím rozdělili mezi rodiny více než milion a půl korun a podpořili téměř pětistovku dětí. Kromě milionu, který nám poslali laskaví dárci, využíváme k financování programu i prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ sdělila místostarostka Junáka – českého skauta Barbora Tichavová.

Holky už nenosí spacák v ruce

K těm, jimž příspěvek výrazně pomohl, patří i pěstounka Jana z Náchodska. V pěstounské péči vychovává dvě sestry ve věku osm a deset let. Obě nadšeně navštěvují skautský oddíl. „Jenže když jezdily na víkendové výpravy, všichni měli pořádnou krosnu, ale naše holky větší batoh, menší batoh, spacák do ruky. Vnímali jsme, že je to problém. Při pěstounské péči jsou nicméně finanční prostředky omezené. Zvláště když teď tolik nákladů stoupá,“ popsala žena.

Oddílová vedoucí jim proto nabídla využít program Dostupný skauting. Jejich žádost byla rychle schválena a oni mohli pro dcerky koupit dva velké batohy. „Když jely v září na výpravu, všechno jsme do nich sbalily. Nádhera, ani nikde nic nenechaly, jelikož to měly takto pěkně pohromadě,“ pochválila Jana.

Pro obě dívky znamená skaut mnohem víc než běžný kroužek. Nacházejí zde místo, kde je lidi berou. „Pěstounské děti to mají složitější, jsou specifické. Hledají svou identitu, prostředí, kde budou přijímány a v oddíle všechno toto našly. Zkusili jsme i jiné kroužky, ale brzy jsme je opustily. Do skauta chodí rády a jsou smutné, když mají vynechat,“ vylíčila pěstounka.

Podle ní je skauting pro děti v pěstounské péči důležitý i v tom, že jim ukáže jiné než materiální hodnoty a nabídne vhodný start do života. „Finanční program nám moc pomohl. Člověk navíc cítí, že není na všechno sám. Vážíme si toho. Vždycky když vidím holky s těmi novými batohy, tak jsem vděčná, že se najdou lidi, kteří na takové věci přispějí,“ dodala Jana.

Skaut je pro nás rodina. Neradi bychom ji opustili

Také Veronika je pěstounka. V Praze se v pěstounské péči stará o tři dívky. Je na děti sama, s tou nejmladší navíc ještě doma na rodičovské dovolené. Peněz proto není nazbyt, takže řešili, jak nadále zvládat platit dvěma starším dcerám výdaje spjaté se skautem.

Veronika tentýž skautský oddíl dříve vedla a dívky v něm vyrůstají, stal se pro ně proto důležitou součástí života. „Skaut bereme jako naši velkou rodinu a záchrannou sociální síť. Dal nám spoustu dobrých přátel, s nimiž trávíme volný čas v průběhu roku, děláme si tábory. Kdykoliv se něco děje, třeba když jsem nemocná nebo se stěhujeme, pomohou mi,“ přiblížila žena.

Skaut jako rodinu vnímají i obě starší dcerky a znamená pro ně mnohem víc než běžný kroužek. „Holky v tomto prostředí vyrostly, cítí se zde bezpečně a přijímané, což je pro ně velmi důležité,“ vysvětlila Veronika.

I jim proto oddílová vedoucí nabídla finanční pomoc z programu Dostupný skauting. Využili ji na nákup skautského vybavení, které je pro ně finančně náročné. Pořídili batohy a skautské košile a nejstarší dceři uhradili víkendové výpravy. „Díky sbírce si to můžeme dovolit, za což jsme rády. Většinu věcí mají holky po někom zděděné, ale přece jen pořádný batoh a pohory, to na skautské výpravy chce,“ uzavřela.

Také letos může veřejnost přispívat do sbírky Aby mohli kluci a holky dál skautovat na portálu Darujme.cz. Nejčastěji do ní přispívají lidé, kteří se skautingem mají osobní zkušenost nebo oceňují jeho význam pro společnost. „Také pocházím z rodiny, kde jsme převraceli každou korunu. Skauting mě mnohé naučil, a proto jsem rád, že můžu začít splácet svůj dluh,“ napsal například Michal, jenž do sbírky věnoval dva tisíce korun.