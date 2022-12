Už před Vánocemi zasáhlo horská střediska po předchozí sněhové nadílce výrazné oteplení. V areálu na Bublavě v západní části Krušných hor například spustili vleky po pauze až na Štědrý den. Předtím měli kvůli vytrvalému dešti dva dny zavřeno. Teplé počasí pak vydrželo až do pondělí.

„Není zima, není atmosféra, to nikoho asi moc nebaví lyžovat,“ uvedl třeba náčelník lanovky v krkonošském Harrachově Martin Nedvěd. „Co se týče sněhu, to bude boj až do konce roku. Nejlépe jsme na tom na Špičáku, ale i Severák udržíme,“ řekl Pavel Bažant za tři největší střediska Jizerských hor - Tanvaldský Špičák, Severák a Bedřichov.

Ve dnech vánočních svátků se podle provozovatelů skiareálů obvykle vypraví na svahy méně lyžařů. „Lidé se objevili, zájem nějaký vidět byl. Je to ale poplatné tomu, že je 25. a 26. prosince. To se vždycky lyžovalo málo,“ uvedl Bažant. „Tradičně se ve vánočních dnech spíš nejezdí na hory až tak za lyžováním,“ sdělil vedoucí skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Stovky lyžařů

Například do Harrachova dorazily podobně jako do dalších středisek v Česku o svátcích jen stovky lyžařů. V harrachovském středisku je otevřená zatím jedna sjezdovka, asi dva kilometry dlouhá. I skiareál na Ještědu v Liberci měl návštěvnost v řádu stovek lidí. „My od zítřka (úterý) otevíráme druhou sjezdovku Liberecká a uvádíme do provozu lanovku na Černý vrch,“ uvedl ředitel areálu Jakub Hanuš.

Na Ještědu zatím bylo možno lyžovat jen na 1,5 kilometru dlouhé páteřní sjezdovce Nová Skalka. Také v největším areálu v Krušných horách na Klínovci lyžovalo o svátcích několik stovek lidí. Otevřeno je tam osm z 32 sjezdovek o délce deseti kilometrů. Na tratích je 30 až 50 centimetrů mokrého sněhu.

Ve SkiResortu Černá hora – Pec v Krkonoších, kde je v provozu přes 24 kilometrů sjezdovek, byla návštěvnost během svátků větší, a to až 6000 lyžařů a výletníků. Na sjezdovkách je tam od 40 do 60 centimetrů sněhu.

Ve Špindlerově Mlýně za tři sváteční dny lyžovalo kolem 6000 až 9000 lidí. Otevřeny byly čtyři lanovky a většina sjezdovek. „Návštěvnost na sjezdovkách se teď velmi výrazně změní, přijíždějí klienti na silvestrovský týden,“ řekl vedoucí střediska ve Špindlerově Mlýně Hroneš.

Provozovatelé také spoléhají na příchod chladnějšího počasí. „Už v noci se má ve východních Krkonoších ochladit a od zítřka tak očekáváme zlepšení lyžařských podmínek na sjezdovkách,“ uvedla mluvčí areálu Černá hora – Pec Zina Plchová.

Ochlazení vyhlížejí i na jihu Čech. „Hlavní nápor teprve začíná. Věříme, že se ochladí a budeme moci vyrábět sníh a ještě rozšířit naši nabídku,“ řekl Petr Vondraš za středisko v šumavském Zadově.

Jarní počasí

Další šumavský skiareál Lipno zprovoznil i navzdory předchozí oblevě všechny lanovky a otevřena je většina sjezdovek ve středisku. „I když to při pohledu z okna nevypadá a počasí je spíš jarní, podmínky u nás jsou perfektní,“ řekla za Skiareál Lipno Olga Kneiflová. Skiareál Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy má v provozu více než 11 kilometrů sjezdovek.

„Ale předpokládáme, že s blížícím se ochlazením budeme ještě otevírat další upravené svahy,“ konstatoval za Hochficht Martin Řezáč.

Největší horské středisko Plzeňského kraje - Ski&Bike Špičák na Šumavě - má v provozu tři z osmi vleků a čtyři ze 16 sjezdovek. Stav přírodního sněhu v okolí je ale špatný. „Sníh tu není, takže na běžky se nedá vyrazit vůbec. Z lyžařských areálů je v provozu pouze areál Špičák a Nad Nádražím,“ uvedla vedoucí železnorudského infocentra Barbora Kučeravá.

Většina skiareálů v Česku se v posledních dnech musela spoléhat hlavně na technický sníh. Podle předpovědi ČHMÚ bude tento týden opět velmi teplo, na silvestra dokonce přes den až plus 14 stupňů Celsia. Alespoň v úterý a středu by se ale mohlo ochladit. Přes noc tak bude mrznout a pod nulu se mohou teploty dostat ve vyšších polohách na horách i přes den. Na horách by podle meteorologů mohlo také v těchto dnech sněžit.