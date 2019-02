Skiareály zaplnily desetitisíce lyžařů, užívali si i běžkaři

Úspěšný víkend mají za sebou skiareály, zejména ty na horách, zalyžovat si přijely desetitisíce lidí. Podmínky byly i přes víkendovou oblevu výborné. Slabší návštěvnost zaznamenaly některé níže položené areály. Provozovatelé to přičítají teplejšímu počasí a jarním prázdninám, kdy lidé odjíždějí do hor. Méně lyžařů než obvykle bylo také v některých zimních střediscích Jizerských hor, a to kvůli závodům běžkařů. Někde působil problémy vítr.

V Krkonoších vyrazilo o víkendu na lyže do SkiResortu Černá hora - Pec zhruba 19.000 lidí. Zájem byl také o sjezd po Černohorské sáňkařské cestě a odpolední a večerní bobování v Janských Lázních a v Peci," řekla dnes mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Ve Špindlerově Mlýně, které nabízí více než 25 kilometrů sjezdovek a další atrakce, lyžovalo v sobotu a v neděli 12 tisíc lidí, s pátkem 17 500. Rekordní návštěvnost to ale nebyla. Vysoká návštěvnost byla o víkendu i v západní části Krkonoš. V Pasekách nad Jizerou denně lyžovalo asi 5000 lidí. V nedaleké Rokytnici bylo denně zhruba 2500 lyžařů. V Libereckém kraji si nadprůměrný víkend pochvalovali také na Ještědu. Víkend, kdy se v Jizerských horách koná vytrvalostní závod běžkařů Jizerská 50, patřil i v minulých letech na Ještědu k nejlepším v sezoně. OBRAZEM: Stezka korunami stromů láká i ve tmě do tajuplného světa přírody Přečíst článek › V krušnohorském areálu Klínovec, který nabízí přes 31 kilometrů sjezdovek všech obtížností, jsou na svazích až dva metry sněhu. Dnes areál kvůli počasí zrušil večerní lyžování. V pondělí kvůli avízovanému silnému západnímu nárazovému větru nebudou v provozu lanovky Prima Express a Neklid Štikovka a propojovací sjezdovka Rondo, informuje areál na svém webu. Rušný víkend má za sebou středisko Boží Dar. Podle pracovnice tamního infocentra jsou v okolí v provozu všechny areály a upravené běžecké stopy. "U nás se promítly německé prázdniny, najeli sem Němci, Holanďané i Češi, je tady totálně vyprodáno," shrnula. Nejlepší podmínky za posledních několik let jsou v krušnohorských Klínech na Mostecku. Lavinové nebezpečí Šumava nabídla ideální podmínky nejen lyžařům, ale také běžkařům. Stopy se průběžně upravují například na Železnorudsku, v okolí Modravy, Srní či Horské Kvildy. "Trasy se upravovaly v pátek i v sobotu, sněhu je dost. Máme 95 centimetrů sněhu, na hřebenech skoro dva metry," popsala Martina Karlová z modravského infocentra. I na Modravě se díky jarním prázdninám a dobrým podmínkám pro běžkaře zvýšil počet turistů. Velký zájem o lyžování byl také v Orlických horách, například v Deštném a Říčkách na Rychnovsku nebo v Pardubickém kraji v Dolní Moravě na Orlickoústecku. V provozu byly také podhorské menší skiareály. A dost! Rakouský Hallstatt omezí příval turistů, zavede speciální vstupenky Přečíst článek › Také v Jeseníkách, kde stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, hlásí vysokou návštěvnost. Méně lidí bylo ale proti předchozím víkendům v nejvyšších partiích hor, kde byla výstraha přes silným větrem a horská služba nedoporučovala hřebenové túry. Průměrnou, či dokonce podprůměrnou návštěvnost zaznamenaly o víkendu moravskoslezská lyžařská střediska. Podmínky přitom v Beskydech byly po oba volné dny zcela ideální. "Nevíme jak to vysvětlit. Je hezky ale lidé na hory nepřijeli. Možná je to plesovou sezonou a lidé prostě dnes vyspávali," řekl provozovatel vleků v Bílé na Frýdecko-Místecku.

Autor: ČTK