"Skleněné cesty" se táhnou patnáct kilometrů. Firma na opravu použila odpad

Rovných čtyři sta tisíc má zaplatit bolebořská společnost za porušení zákona, protože k opravě silnic kolem Orasína na Chomutovsku použila odpad. Společnost se proti sankci odvolala, ministerstvo životního prostředí ale odvolání zamítlo a sankci potvrdilo v plném rozsahu. Informovala o tom Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

"Skleněné cesty" se táhnou v délce patnácti kilometrů. Na opravu bolebořská společnost použila hutní strusku.Foto: Česká inspekce životního prostředí

„Společnost Demontex CV takto v letech 2016 a 2017 nelegálně upravila celkem patnáct kilometrů místních komunikací v Orasíně a okolí,“ uvedl ředitel ústeckého oblastního inspektorátu ČIŽP Jaroslav Vacek. „Použila k tomu struskové kamenivo, tedy odpad z hutnictví železa. Dopustila se tak porušení zákona o odpadech,“ upřesnil.

Jednatel společnosti Demontex CV Alexandr Peteřík si podle svých slov neuvědomuje, že by se něčeho dopustil. „Kdybych si byl vědom, že materiál nevyhovuje, tak bych ho tam nedal. Byl certifikovaný. Vyžádali jsme si jeho certifikaci u Výzkumného ústavu stavebních hmot v Praze,“ uvedl pro Chomutovský deník. Podle jeho slov záležitost ještě nekončí. „Budu se bránit správní žalobou,“ upozornil.

Obec Boleboř se se společností původně domluvila na údržbě cest, ve které byly výtluky. „Materiál se tam použil, protože měl atesty, společnost se jimi prokázala. Dodatečně ale vyšlo najevo, že nebyly dostatečné, chyběl evropský certifikát,“ uvedl místostarosta Boleboře Martin Valeš. Následkem toho nebyly cesty dosud předány obci jako hotové dílo, protože stavební úřad a ČIŽP práce pozastavily.

Další šetření probíhá

Obec už dostala od ČIŽP informaci o výsledku správního řízení. Zatím ale není jasné, co bude s nevyhovujícími cestami dál.

„Čekáme jen na verdikt úřadů. Každopádně ty cesty musí pryč, protože je tu samozřejmě nechceme,“ zdůraznil místostarosta Valeš.

Podle inspektorů sice jedno správní řízení se společností skončilo, další šetření ale ještě běží, proto nemohou více sdělit k tomu, co bude s komunikacemi dál.

„Záleží, nakolik může protiprávní činnost nadále ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí, a od toho se odvíjí i příslušná opatření k nápravě,“ uvedl v obecné rovině ředitel ústecké ČIŽP Vacek. Opatření bývá namířené proti tomu, kdo ho způsobil. Stejně tak ale může nastat zcela opačná situace v případě, kdy by nehrozilo, že materiál bude přinášet rizika pro životní prostředí. „Byť by se jednalo o protiprávní činnost, která byla sankcionovaná, může nastat situace, kdy by se nápravné opatření nemuselo ukládat,“ dodal.

Proto obec napjatě očekává výsledek. „Zvažujeme i variantu, že bychom museli materiál odstraňovat částečně na náklady obce,“ uvedl místostarosta Boleboře.

Poslední slovo ještě může mít stavební úřad, pokud by společnosti uložil, že musí stavbu odstranit.

Místní upraveným cestám přezdívají „skleněné cesty“, protože hutní struska místy připomíná sklo. Řadě místních vadí. Poukazoval na ně především Spolek Boleboř, jehož členové upozorňovali, že se tím Krušné hory devastují.