"Můj cíl je jasný: posunout značku Škoda na další úroveň tím, že zvýšíme náš výkon a budeme podporovat další růst, čímž zajistíme pokračující úspěch automobilky. Tento rok slavíme 125. výročí založení firmy, což je nejlepší motivace splnit tento úkol společně s vynikajícím týmem, který čítá přes 42.000 škodováků. Společně budeme pokračovat v tomto úspěšném českém příběhu," uvedl Schäfer ve vyjádření zaslaném ČTK.

Babiše uvedl, že ho Schäfer ujistil o tom, že Škoda bude dál vyrábět špičkové automobily a udrží velmi vysokou míru investic do výzkumu a vývoje z posledních let. "Žádný ústup z kvality a přesun do nízkonákladového segmentu se konat nebude. Mně a Karlu Havlíčkovi to dnes potvrdil nový šéf automobilky Thomas Schäfer," uvedl Babiš na twitteru.

Schäfer při svém nástupu do funkce na začátku srpna oznámil, že hodlá věnovat zvláštní pozornost elektrifikaci a digitalizaci produktů firmy. Jde podle něj o klíč k tomu, aby automobilka zůstala pro zákazníky atraktivní. Od začátku roku 2019 do konce roku 2022 má být představeno 30 nových modelů, modernizací nebo variant modelů značky.

Babiš je přesvědčen o tom, že vozy Škoda jsou nejlepším výrobkem koncernu Volkswagen. Premiér má ale pocit, že tento fakt někdy někomu vadí. Škoda Auto je jedním z podniků, které vláda nejvýznamněji podpořila v programu Antivirus, díky němuž mohou firmy čerpat peníze na sanování ztráty kvůli covidu-19. "Autoprůmysl je pro nás velice důležitý, představuje 11 procent HDP a 24 procent exportu. Doufejme, že Volkswagen nebude omezovat Škodovku v nějakém vývoji," řekl tento týden premiér.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v ČR, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v Česku bezmála 34.000.

Schäfer se stal předsedou představenstva společnosti Škoda Auto 3. srpna, předtím působil jako generální ředitel jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen s působností i pro celý subsaharský africký region. Nahradil Bernharda Maiera, který z funkce odešel po necelých pěti letech.