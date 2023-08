Rodiče chtějí zdravou páteř svých dětí, ty jsou ale ochotné správné držení těla vyměnit za Barbie nebo Spider-Mana. V obchodech při výběru školních pomůcek proto spolu někdy přicházejí do křížku. Podle dětské psycholožky Denisy Hatákové sice trendy věci pomohou dětem lépe zapadnout do kolektivu, rodiče ale musí zůstat ve svém přesvědčení neústupní. „Pokud ustoupíte, děti to budou zkoušet znovu,“ radí.

Už v první třídě se děti mohou kastovat podle toho, jak drahé mají školní potřeby. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jan Prokeš

Prodejci poukazují na to, že při výběru školních pomůcek děti na praktičnost vůbec neslyší. Zajímá je vzhled a občas dojde na scény, se slzami a vynucováním. Jak v takové chvíli reagovat?

Předně, pokud se výchova ubírá dobrým směrem, pokud jsou zvyklé, že nedostanou všechno, na co si ukážou, by k něčemu takovému vůbec nemělo dojít. Pokud se to ale stane, je hlavní neustupovat.

Rodiče ale třeba mohou podlehnout tlaku, cítí se potupeně v obchodě, kde jsou další lidé…

Pokud podlehnou jednou, dítě si už napořád zafixuje, že mu to jednou vyšlo a bude to zkoušet pořád. Hlavní tedy je neustoupit, nicméně emoce dětí by se neměly shodit jen tak ze stolu, měly by se nechat zpracovat. Rodič by měl dítěti vysvětlit, proč se ten hezčí penál nekoupí, zároveň by ale měl dát najevo, že chápe ten smutek a lítost. Pomůže, když se dohodnou předem před nákupem, jak budou pomůcky vybírat. Jaká to bude mít kritéria, co od toho obě strany očekávají. Když je dítě předem připraveno, dá se scénám předejít a zároveň má pocit kompetence.

Politá aktovka z netěsnícího boxu? Nevadí, hlavně že je na něm Spider-Man

Vnímají prvňáčci argument, že rodiče nemají peníze?

Zvládnou to, pokud to není z čista jasna. Závisí to na tom, zda rodiče v tomto ohledu s dětmi pracují, zda jim vštěpují nějakou základní finanční gramotnost, zda jim vysvětlují, že peníze vznikají až z práce, která nemusí být vždycky zábavná, lehká. Pokud se ale dítě s ničím podobným dosud nesetkalo, bude to těžší.

Denisa HatákováZdroj: se svolením Denisy HatákovéMůže mít školní výbava nějaký vliv na to, jak prvňáček zapadne do kolektivu? Vnímají už děti sociální rozdíly?

Zcela určitě. Pokud dítě chodí do školy neupravené nebo třeba s roztrhanými věcmi, rozbitými pomůckami, vnímají to a jdou po tom, mohou to dítě z kolektivu vytlačovat. A naopak, děti, které mají značkovou výbavu podle posledních trendů, bývají brány lépe, jako někdo, ke komu se vzhlíží, kdo udává styl a trend.

To ale musí být pro méně situované rodiče těžké.

Určitě je to velmi mrzí. Ale to není jen záležitost méně situovaných rodičů. Jsou samozřejmě i rodiče, kteří nekoupí prvňákovi iphone z přesvědčení, protože s tím jednoduše nesouhlasí. Stejně jako u odmítnutí koupě trendy batohu i v tomto případě by se o tom s dítětem měli pobavit, vysvětlit si to a opět, neshazovat emoce dítěte. Řešením může být nákup věcí z druhé ruky, dneska to díky online bazarům a podobně jde dobře.

Prvňáčci se letos opět prodraží: Jak ušetřit za školní pomůcky, kdy pomůže stát

Existuje i další řešení?

Rodič by měl s dítětem najít jinou věc, ve které vyniká a která ho v kolektivu pozitivním způsobem odlišuje, a tu rozvíjet. Třeba sport, umění nebo vynikání v nějakém předmětu. To už ale není jen práce rodičů, také by to měla být úloha pedagogů, aby se snažili v kolektivu vyzdvihnout u každého žáka to nejlepší a výjimečné. Je to ale těžký úkol.