„Můj syn začal chodit do první třídy, a protože je malý a hubený, a přitom děsně drzý, vybrala si ho partička kluků. Drobné neshody jsem řešila čas od času přímo s výtržníky, ale včera už přišel s brekem, že ho kluci odchytili na záchodě – dva ho drželi, třetí ho mlátil – a vyhrožovali mu. Pak ho odpoledne po družině hnali domů a vyváleli ho na zemi. Už ani nevím, kolikrát přišel s natrženými kalhotami, špinavým oblečením, bez čepice, kterou mu ukradli, s monoklem pod okem…," popisuje svou zkušenost se šikanou maminka jednoho žáka základní školy.

"Jeho třídní učitelka se k tomu staví tak nějak bokem, protože ví, že není úplně nevinný, ale já se obávám, že kluk se bude bát chodit do školy. Ráno ho manžel raději vozí autem, protože kluci na něho číhali i ráno…“ pokračuje.

Takových příběhů by se našly tisíce. A nemusí to být drastické scénáře, při kterých skupina děvčat zbije svého spolužáka do bezvědomí. K tomu, aby se dítě bálo chodit do školy, stačí málo.

Děti se prát můžou, ale ne ve škole

Podle čeho má rodič vlastně rozlišit, co je a co není šikana? „Rodič to nepotřebuje úplně rozlišovat. On posílá dítě do školy, aby se tam učilo, a současně očekává, že tam bude v bezpečí. To jsou dvě premisy, ze kterých vychází školní vzdělávání,“ říká dětský psycholog Václav Mertin: „Nejsem přecitlivělý a nemyslím si, že děti by se nesměly poprat, ale do školy to nepatří. Stejně jako třeba do kostela. Rodič by měl být citlivý na jakoukoli nepříjemnost. Samozřejmě že když mu dítě řekne, že Fanda mu řekl, že je vůl, tak asi hned nepoběží do školy. Měl by o tom ale s Fandou mluvit – ne proto, že by to vaše dítě nepřežilo, ale do školy to nepatří. Myslím, že tohle je v podstatné míře věc učitelů.“

To se snadno řekne, ale je taková věc vůbec v silách učitele? „Ono to zní hrozně, ale já jako učitel musím být s dětmi. Na záchod za nimi chodit nebudu, ale nejvíc nepravostí se děje o přestávkách nebo v prostorách, které nejsou pod dohledem. A když učitel po dětech chce, aby se někomu neposmívaly, měl by podle psychologa začít sám u sebe. Úplně stačí, když obrátí oči v sloup nebo řekne: Prosím tě, tohle jsme probírali ve druhé třídě. Ty to nevíš? To jsou drobnosti, které podporují ostatní děti, aby dělaly něco podobného," říká Mertin.

Na klukoviny musí být vždycky dva

V případě, že je vaše dítě terčem šikany, měli byste se ihned obrátit na učitele a v klidu to s ním probrat. „S učitelem musím jednat opatrně. Nemůžu za ním přijít do školy a říct, že mi šikanují dítě. Protože děti, i když nelžou, mohou něco přehánět, mohou něco špatně vnímat. Takže je potřeba to s učitelem projednat a dotlačit svými dotazy učitele k nějaké akci. Je potřeba něco dělat. Rozhodně by se neměl rodič nechat odbýt tím, že učitel o tom ví, že jsou to takové klukoviny. Může to tak být, ale na klukoviny musí být vždycky dva, a jestliže vaše dítě třeba nechce chodit do školy, tak to není sranda,“ uvádí Mertin. Jde-li už o opravdu závažnou věc a o pochybení učitele, může se rodič obrátit na Českou školní inspekci.

„Je důležité, aby vztahy mezi žáky a učiteli byly dobré. Protože když jsou vztahy dobré, z každého dítěte dostaneme více. A pokud se dítě dál bojí, má povinnosti i rodina, která ho musí posilovat, otužovat, a ne mu ještě přidělávat starosti. Rodiče musí přispět k tomu, aby se cítilo lépe, ale jádro je ve škole,“ uzavírá Mertin.