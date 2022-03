Děti trpí nejvíc

Všichni zájemci o výuku ukrajinských dětí se mohou hlásit na webu www.detiukrajiny.cz

Na projektu se podílí ukrajinské velvyslanectví a nadační fond Děti Ukrajiny. „Na děti dopadá válka nejvíc, psychické problémy je mohou ovlivnit na velmi dlouhou dobu. Život ale pokračuje a děti by měly mít možnost dále se učit,“ řekl ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis.

Iniciativu podporuje ministerstvo školství. Jak zdůraznil šéf resortu Petr Gazdík, školy dostaly ve čtvrtek metodický pokyn, jak co nejcitlivěji začleňovat dětské ukrajinské uprchlíky, ale též rozmlouvat s jejich českými spolužáky o válce.

Připraveny budou i mimoškolní aktivity, aby kluci a děvčata co nejméně mysleli na valkečné hrůzy, jež se odehrávají u nich doma.

Práce pro ukrajinské matky

V jednotřídkách, jež by měly vznikat hlavně ve velkých městech, by měly učit především matky nebo příbuzné malých běženců, v Česku usazené Ukrajinky nebo dobrovolníci z řad studentů Pedagogických fakult.

„V Brně jsme udělali screening 66 škol, které navštěvují děti s ukrajinským pasem, třeba v ZŠ Staňkova je to 101 žáků, deset už projevilo zájem o zapojení do další integrace ukrajinských školáků. Z jejich zkušeností lze vycházet i pro případ, že by se uprchlíci nemohli brzy vrátit domů, usadili se zde a jejich děti by se začaly vzdělávat v našich školách,“ sdělil Petr Hladík, náměstek brněnské primátorky.

Doplnil, že mateřské školy v jeho městě jsou plné, a proto budou zřizovat další dětské skupiny, kam by se přijímali Ukrajinci předškolního věku.

Do Česka také míří zásilky učebnic v ukrajinštině a je připravena i psychologická pomoc.

Jednotřídky pojmou 15 až 20 dětí, ze začátku se budou dělit klasicky na 1. a 2. stupeň, postupně může být rozdělení vrstevnatější.