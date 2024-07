Do zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině by měly přibýt zcela nové paragrafy. Počítá s ním návrh vlády, jenž připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a na konci června prošel v prvním kole sněmovnou. Pokud rodič neuspěje ve spádové mateřské škole a jeho potomek v ní nebude mít ihned po třetích narozeninách místo, může se obrátit s žádostí na obec. Ta bude povinna zajistit místo v dětské skupině provozované ve školském obvodu spádové mateřské školy, popřípadě ve skupině provozované či založené obcí nebo její organizací.

Když se jí ani to nepodaří, měla by rodiči uhradit prokazatelné náklady, vynaložené ve školce či dětské skupině, kterou si najde sám. Stropem této kompenzace bude maximální výše úhrady rodičem, což nyní činí přes 5 tisíc korun za měsíc. Se souhlasem rodiče může obec splnit povinnost také tím, že najde místo ve školce či dětské skupině mimo spádovou oblast. Tato povinnost obce by se vztahovala především na období mezi třetími narozeninami a začátkem nového školního roku, kdy už má tříleté dítě garantované místo na základě školského zákona. Změny by měly začít platit od ledna 2026.

Vláda novelou reaguje na úpravu rodičovského příspěvku, který je nově možný čerpat jen do tří let věku dítěte namísto dřívějšího až čtyřletého čerpání. Chce také přispět k jednoduššímu sladění profesního a rodinného života a podpořit zaměstnanost rodičů. Dostupnějším předškolním vzděláváním usiluje i o snížení nerovností mezi dětmi, které se pak projevují rozdílnými startovními podmínkami po nástupu do školy.