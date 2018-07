Školky ani jesle dětem neškodí. Znevýhodněným pomohou, tvrdí studie

Bunkr s pancéřovanými dveřmi a vlastními studnami. Kryt Folimanku dřívější režim utajoval. Měla sloužit pro případ obecného ohrožení Pražanů, pokud by byla například česká metropole v ohrožení chemickými zbraněmi. Do tajemného krytu se nyní pořádají prohlídky. A to pouze jednu sobotu v měsíci.