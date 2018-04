Školky mají šanci zbavit se povinnosti přijímat dvouleté děti

Má stát garantovat místa pro dvouleté děti v mateřských školách? Tato otázka rozděluje nejen veřejnost, ale také poslance. Ti z pravé části politického spektra včera ve sněmovně hájili nejen právo rodičů rozhodnout, kdy dítě svěří do externí péče, ale také ředitelů mateřských škol je přijmout jen tehdy, mají-li pro to podmínky.

Zástupci sociální demokracie, která v minulém období zaručené místo pro dvouleté děti prosadila, argumentovali potřebami matek, které se z finančních důvodů musejí vrátit do práce, ale nemají prostředky na soukromé zařízení pro svou ratolest.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) upozornila, že podle průzkumu jednoho z pracovišť Akademie věd ČR si až 95 procent dotázaných přeje, aby školky otevřely dveře i dvouletým dětem. V minulém školním roce bylo v MŠ 45 tisíc dvouletých dětí, 91 tisíc tříletých, 100 tisíc čtyřletých a 106 tisíc pětiletých.

Přijímání nemá být povinné

Předkladatel novely školského zákona Václav Klaus ml. (ODS) je přesvědčen, že stát nemůže nutit školky, aby se staraly o děti, které se kvůli věku zásadně liší ve svých potřebách. „Nikomu nechci zakázat, aby přijímal dítě mladší tří let do školky, protože máme malé obce, kde mají málo dětí. Tato novela jen ruší onu obligatornost pro obce,“ uvedl.

Jeho stranický kolega Bohuslav Svoboda nabádal, ať stát podpoří rozvoj dětských skupin a jeslí, ale nenutí učitelky mateřských škol pečovat o batolata. Na nepřipravenost školských zařízení, učitelek a ředitelů MŠ na nápor dvouletých dětí upozorňovali i poslanci z KSČM a ANO.

Možná brali v potaz i připomínku předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho, že provozní náklady by se v roce 2020, kdy má zákon začít platit, oproti současnosti vyšplhaly na 10,7 miliardy korun ročně. „Jde především o platy zaměstnanců, neboť by muselo být přijato 14 000 chův a 2800 učitelek MŠ. Dalších 19 mi-liard by stálo vybudování nových míst v mateřských školách,“ tvrdí Sárközi.

Bez podpory

Tlak odborné veřejnosti nakonec přiměl sněmovnu, že drtivou většinou pustila Klausovu novelu do druhého čtení. Tam se bude rozhodovat, zda projde jen její část týkající se dvouletých dětí, nebo i zrušení povinného posledního ročníku mateřské školy a jeho opětovné zpoplatnění.

Tento podnět nemá podporu ministra školství v demisi Roberta Plagy (za ANO), ale ani většiny poslanců z ANO a žádného z ČSSD a KSČM.