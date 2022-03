Zatímco před dvaceti lety scházelo v mateřských školách něco přes 63 tisíc míst, před deseti to bylo už přes 105 tisíc. Na mateřskou tehdy nastupovaly silné ročníky. „Snížení dostupnosti míst v mateřských školách za deset let vedlo k tomu, že se zhruba o pět procent snížila zaměstnanost matek dětí ve věku tří až pěti let,“ uvedla ekonomka Klára Kalíšková z CERGE na konferenci společnosti pro zdravé rodičovství Aperio.

O práci mezi roky 2001 až 2011 kvůli omezenému počtu míst v mateřinkách přišlo asi devět tisíc matek malých dětí, které by jinak mohly pracovat. Kalíšková připomněla i starší studii, z níž vyplývá, že zřizovaní míst v mateřských školách se vyplatí i proto, že mnohé ženy začnou pracovat a rodiny tím ztratí nárok na určité sociální dávky. „Rodinám to dává možnost volby a vyplatí se to i veřejným rozpočtům,“ shrnula.

Ekonomové proto apelují na města a obce, aby počet míst pro nejmenší dál zvyšovaly. Své o tom ví například starosta obce Nekoř u Letohradu v Pardubickém kraji Jiří Pomikálek. V obci čítající téměř tisíc obyvatel v roce 2018 postavili novou mateřskou školu. Zatímco kapacita té původní byla 26 míst, nyní tam chodí 52 dětí. „Kapacita se zdvojnásobila, ženám to výrazně pomohlo,“ řekl Deníku.

Obci kapacita nové školy stačí, poptávce okolních vesnic ale vyhovět nemůže. Navíc je tu i další problém. Starosta Pomikálek upozorňuje, že do mateřinek se od září 2020 na základě školského zákona mají problém dostat dvouleté děti. Místo pro ně není garantované. „Pokud chce mateřská škola místo pro dvouleté dítě, musí se vzdát dalších dvou pro starší děti. Takže u nás zatím máme hlavně tříleté děti,“ uvedl.

Některé ženy, které se rozhodly čerpat dvouletou rodičovskou dovolenou, by přitom podle něj uvítaly, kdyby dítě do školky mohly umístit. Zatím to ale v podstatě nejde.

Podpora dětských skupin

Do mateřinek v loňském školním roce chodilo téměř 360 tisíc dětí, v předminulém skoro 365 tisíc. V roce 2020 počet zamítnutých žádosti činil bezmála 39 tisíc, což bylo o pětinu víc než v předchozích čtyřech letech. Roli v tom hrál právě fakt, že není garantované místo pro dvouleté děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí se podle mluvčího Jakuba Augusty snaží situaci řešit i podporou dětských skupin, které poskytují péči dětem od šesti měsíců do zahájení školní docházky. „Od letošního roku dostávají nárokový státní příspěvek,“ řekl Deníku. Aktuálně je v Česku v dětských skupinách až šestnáct tisíc dětí.

Snaží se též ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které má pod palcem evropské dotace. Z Integrovaného regionálního operačního programu dotuje stavbu nových i dostavbu stávajících mateřských škol. „V období 2014 až 2020 jsme podpořili celkem 391 projektů předškolního vzdělávání za téměř 5,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ řekl Deníku mluvčí MMR Jiří Landa.

Díky dotacím se kapacity v mateřinkách zvýšily o více než devět tisíc míst. Do roku 2027 je připravených dalších téměř 3,55 miliardy korun. Počet nových míst ale nelze odhadnout, záležet bude i na ceně stavebního materiálu a prací. Část peněz půjde i na zlepšování podmínek ve stávajících mateřinkách.