I o letních prázdninách mohou školy přihlašovat děti z rodin, které se dostaly do finanční tísně, aby měly od září proplacené školní obědy. Do úzkých se rodiče dostávají napříč republikou. | Foto: Shutterstock

Otec školačky Dáši (jméno je pozměněno) přišel v souvislosti s nedávnou covidovou pandemií o práci. Nedaří se mu sehnat stejně placenou, čímž se situace rodiny rapidně zhoršila. Dceru, která žije jen s ním, chtěl kvůli nedostatku financí odhlásit ze školních obědů i družiny.

Zástupci školy na to upozornili společnost Women for Women, která dětem, jejichž rodiče jsou ve finanční tísni, školní obědy už deset let hradí. Otec zprvu nabídku na zařazení své dcery do projektu „W4W: Obědy pro děti“ odmítal. Situace se ale vyhrotila tak, že ji nakonec přijal. Dívka díky tomu může nadále navštěvovat školní družinu, kde je spokojená.

Dětí, kterým jsou školní obědy hrazeny nejen ze soukromých zdrojů, ale i z dotace ministerstva školství, jsou po celé republice tisíce. „Vybírají je školy. Jejich zástupci mohou podávat žádosti i nyní o prázdninách. Na první období školního roku do konce listopadu, na druhé od ledna do konce května příštího roku,“ uvedla pro Deník ředitelka a spoluzakladatelka Women for Women Ivana Tykač.

Partnery projektu jsou školy či školní jídelny. Těm, nikoli rodičům, se také vyplácejí peníze. Je to pojistka, aby nedošlo ke zneužití pomoci. Rodičům i dětem je zaručena anonymita.

Nejvíce ratolestí, kterým společnost prostřednictvím projektu obědy ve školním roce 2022/2023 platila, bylo v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V každém šlo o bezmála dva a půl tisíce dětí. Nejméně, zhruba čtyři sta, jich bylo na Vysočině, v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Sociální kontakt

Co se týče počtu škol, primát se 146 spolupracujícími školami držel ve zmíněném školním roce Středočeský kraj. Následoval Ústecký kraj se 113 školami. Nejméně, 46, jich bylo na Vysočině. Následně v Jihomoravském kraji, kde se zapojilo necelých osmdesát škol. Rodiny se do úzkých dostávají napříč republikou.

Společnost od letošního roku pomáhá i se stravováním předškolních dětí. V rámci projektu „SOS do školky“ hradí oběd a dopolední i odpolední svačinku dětem, u nichž o to požádá mateřská škola. Oba projekty fungují s podporou ministerstva školství.

Školní obědy jsou důležité nejen proto, že se dítě nají, ale i kvůli tomu, že není odstrčené a má sociální kontakt s vrstevníky. Také se naučí správným stravovacím návykům. Kupříkladu ve Finsku stát poskytuje obědy všem dětem bezplatně. „To mi přijde inspirující,“ ocenila Helena V. z Prahy, která platí za jeden školní oběd své devítileté dcery přes čtyřicet korun.

Proplácení školních obědů dětem ze sociálně slabých rodin už osmým rokem organizuje i ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Pro školní rok 2022/2023 se mu přihlásilo přes 1 200 škol. „Zejména v současné době, kdy řadu domácností s nižšími příjmy trápí zdražování, jde o důležitou formu pomoci,“ zhodnotil ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Přes MPSV mohou být z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám propláceny školní obědy dítěti od tří do patnácti let, jehož rodina nejméně tři měsíce pobírá dávky v hmotné nouzi a jehož škola se do projektu zapojila.