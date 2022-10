Jednou ze škol, kde post ombudsmana funguje nejdéle, je Univerzita Palackého v Olomouci, konkrétně filozofická fakulta. „Na fakultě působí ombudsman osm let,“ přiblížil mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Před necelým rokem své ombudsmany zřídily také dvě další fakulty, přírodovědecká a právnická. Za tu dobu přijaly čtyři podněty. Na filozofické fakultě bylo k řešení věcí více. „Fakulta řeší přibližně jednu až dvě desítky podnětů ročně,“ uvedl Havrlant.

Věci, se kterými studenti přicházejí, jsou různé. „Nezřídka se řeší studijní záležitosti, například zkouškové termíny, nespravedlivé hodnocení, problémy s poplatky za studium, kvalita výuky, nevhodné slovní vyjádření vyučujícího,“ přiblížil mluvčí. Podle Havrlanta většina podnětů genderový aspekt nemá.

Deník oslovil desítku univerzit napříč Českem, odpovědi byly víceméně stejné. Zastání hledají studenti především vůči vzdělávacími procesu. „Na naší fakultě funguje role ombudsnana dva roky. Stížnosti na sexuální obtěžování jsme po tuto dobu nemuseli řešit,“ poznamenala i ombudsmanka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Šárka Tomová.

Kauza Feriho odstartovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od července 2022 tu funkci ombudsmanky zastává Eva Hrubá. „Podnětů jsem od té doby obdržela pět. Tři byly organizačního charakteru, dva se týkaly průběhu, obsahu zkoušky,“ upřesnila.

Běžný jev?

Bývalý exposlanec se měl trestných činů dopustit v letech 2015 až 2020, tedy o mnoho let dříve, než dotčené ženy promluvily do médií. Podle psycholožky organizace Persefona, která pomáhá obětem sexuálního násilí, Jitky Čechové je to běžný jev. Nahlášení hned po činu jsou spíše vzácná a je možné, že se studentky se sexuálním obtěžováním setkávají mnohem častěji, než jak by se mohlo zdát na základě ombudsmanských statistik.

„Někdy až později oběti přichází na to, že musí pachatele stále potkávat, zjistí, že to udělal vícero lidem, případně že o nich pachatel šíří nepravdy a až pak to řeší oficiální cestou,“ uvedla.

Kauza Dominika Feriho

Od května 2021 čelí bývalý poslanec T0P 09 obvinění ze sexuálního obtěžování dívek ze středních a vysokých škol. Dojít k němu mělo mezi lety 2015 a 2022.



5. září 2022 dozorová státní zástupkyně rozhodla, že Feri se nedopustil vůči pěti obětem trestného činu. Nadále je ale stíhán kvůli třem možným znásilněním a pokusu o něj.



Hrozí mu až deset let vězení.



Dominik Feri obvinění odmítá, připustil ale, že se k dívkám nechoval vždy gentlemansky.