Ačkoli kina aktuálně válcuje Barbie, do školních trendů se zatím ještě nepromítne. Přišla totiž pozdě, děti jsou navíc věrné svým stálicím.

„V této věkové kategorii se děti domáhají Tlapkové patroly a hrdinů z Ledového království. A samozřejmě Minecraftu,“ popsala nejžádanější motivy na penálech či svačinových boxech majitelka obchodu Potřeby do školy Lenka Otradovcová.

Oblibu počítačové hry potvrdila i mluvčí hypermarketů Globus Aneta Turnovská. „U chlapců vítězí design Minecraftu, fotbalu a dinosaurů, dívky preferují motivy motýlů, jednorožců nebo koní,“ řekla.

Děti kastují už v první třídě. Značkový penál může z žáka udělat vůdce třídy

Jenže náchylnost k líbivému vzhledu dělá starosti rodičům, protože chtějí pro děti raději ergonomické aktovky, batohy i psací potřeby. A obchody, které se zaměřují na specializované výrobky, jež mají podpořit zdravý růst a vývoj dětí, trendy zboží většinou neprodávají.

„U opravdu kvalitních věcí totiž bohužel platí, že nejsou in a dětem se kolikrát vůbec nelíbí, pro ně je design to hlavní. Aby byl na takovém batohu obrázek od Disneyho nebo Spider-Man, se skoro neděje. Jejich cena se pohybuje cenově i okolo tří, tří a půl tisíc korun. Pokud by si výrobci koupili licenci na potisk těch postaviček, cena by byla skokově ještě vyšší a produkt pravděpodobně neprodejný,“ popsala majitelka obchodu Dráček.cz Michaela Loudinová.