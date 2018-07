Školní spoj ve stromě a kosení jako české tchai-ťchi: zhlédněte videa víkendu

Řidič sk. B Přijmeme řidiče sk. B na plachtovou dodávku do 3.5t po EU. Plat 20.000-35.000 Kč. Požadujeme: čistý TR, praxe 1 rok. CV zasílejte na e-mail.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí odbytu 50 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu ECS Supply Manager Launch. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště: Zápská 1857, 250 01 Brandýs nad Labem, , Prvotní kontakt e-mailem: hr.cz@eur.bosal.com, , Upřesňující údaje:, - PP na dobu neurčitou, - zajištění, koordinace a implementace veškerých aspektů souvisejících s dodavatelským řetězcem OEM , projektů ve fázi náběhu do sériové výroby, , - zkušenosti s podobnou pozicí ve výrobní společnosti min. 5 let, automotive podmínkou, - praxi v oblasti logistiky podmínkou min. 5 let, - prokazatelné zkušenosti s řízením projektů, - znalosti v oblasti plánování, vstupní a výstupní kontroly , produktových struktur, kusovníků, řízení poptávky,., - vynikající znalost AJ, - MS Office (Word, Excel) na pokročilé úrovni, - analytické myšlení, orientace na výsledek, schopnost budovat a řídit tým, prezentační a komunikační , dovednosti, , Zaměstnanecké výhody:, - 5 týdnů dovolené, - stravenky, - další peněžité odměny dle kolektivní smlouvy. Pracoviště: Bosal čr, spol.s r.o. - sídlo brandýs n.labem, Zápská, č.p. 1857, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1. Informace: Lucie Sýkorová, +420 778 530 700.